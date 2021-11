Coupe du monde (qualifs): Suarez vit mal les critiques contre l’Uruguay

Réagissant aux critiques qui touchent la sélection uruguayenne, en mauvaise posture dans les qualifications à la Coupe du monde 2022, l'attaquant Luis Suarez a défendu la Celeste.

Lorsque les résultats ne sont pas ceux escomptés, les critiques commencent à pleuvoir. La remise en question est permanente. Très largement battu par le Brésil (4-1), quasi assuré d’obtenir son billet pour le Qatar, l’Uruguay n’est, en revanche, pas vraiment en position de force dans les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 de la zone sud-américaine (Conmebol). Devancé par la Colombie à la différence de buts, la Celeste est cinquième et barragiste. La situation sportive de la sélection a fait l’objet de vives critiques en Uruguay.

"Cette génération a mal habitué les Uruguayens"

L’attaquant vedette Luis Suarez s’est donc senti obligé de monter au créneau pour défendre les joueurs et le sélectionneur, avant d'aborder cette dernière fenêtre internationale de la saison sous haute tension: "Les exigences sont toujours là, et encore plus en équipe nationale. Mais il faut se rappeler combien il a été difficile de construire ce processus", a déclaré El Pistolero avant la double confrontation qui attend les siens contre l'Argentine vendredi, puis la Bolivie mardi prochain.

"Cette génération a mal habitué les Uruguayens", a poursuivi l'attaquant sur un ton un peu plus ironique, soulignant qu'avant son arrivée en équipe nationale en 2007, l'Uruguay avait manqué la Coupe du monde en Allemagne 2006, et qu’en 2002, son pays avait dû en passer par les barrages pour se qualifier dans le groupe de la France.

L’avant-centre de l’Atlético a aussi jugé que les éliminatoires "sont difficiles" et qu'il faut "jouer à son meilleur niveau" tout le temps. Suarez en a profité pour faire sa propre autocritique, insistant sur la nécessité de "renverser ce type de situation" et de "le montrer sur le terrain". En clair, il faudra agir plutôt que parler.