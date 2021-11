Luis Suarez confirme qu’il voulait signer à Arsenal en 2013

Pendant trois ans et demi, Luis Suarez a fait les beaux jours de Liverpool (entre 2011 et 2014). Mais à cette période, les Reds peinent à lutter pour les hautes places de Premier League et devant l’intérêt d’Arsenal, le buteur souhaite en 2013 rejoindre les Gunners comme il le révèle dans une interview à l’UEFA.

Ce mercredi 3 novembre, l’Atlético de Madrid affrontera Liverpool à Anfield pour les phases de poules de la Ligue des champions. L’occasion pour Luis Suarez de revenir dans un jardin qu’il connaît bien, puisqu’entre 2011 et 2014, le buteur a fait les beaux jours des Reds en enchaînant les buts. Si l’Uruguayen a brillamment remplacé Fernando Torres qui était parti en hiver 2011 à Chelsea, le buteur a admis avoir voulu partir Arsenal en 2013.

Après une décevante septième place lors de la saison 2012-2013, Luis Suarez voit Arsenal s’intéresser à son cas et faire une offre qui sera refusée par Liverpool. Dans un entretien à l’UEFA, le joueur de 34 ans révèle avoir voulu rejoindre les Gunners: "Cette année-là n’a pas été aussi bonne que nous le souhaitions, mais les idées étaient déjà assez claires. Alors la saison 2012-13 passe et je voulais signer pour Arsenal, car Arsenal avait joué en Ligue des champions chaque saison avant cela".

Un an plus tard, Suarez quittera les Reds pour rejoindre le FC Barcelone où il brillera pendant six années, en compagnie de Lionel Messi.

"C’était incroyable de voir l’atmosphère à Anfield"

Malgré ce désir de départ, l’ancien de l’Ajax Amsterdam s’est montré émotif au moment d’aborder son passage à Liverpool. Dès son arrivée en 2011, Suarez affirme avoir été impressionné par le club et la Premier League: "Quand j’ai rejoint Liverpool, je me suis souvenu que c’était une équipe avec laquelle je jouais sur PlayStation. N’importe quel club voudrait y jouer. C’était incroyable de voir l’atmosphère à Anfield. Regarder les matchs de Premier League était incroyable, tout comme l’opportunité de réaliser un de mes rêves".

Nul doute que les fans du club anglais seront encore au rendez-vous pour soutenir leur équipe cette semaine en Ligue des champions.