Coupe du monde (qualifs): un triplé de Diédhiou envoie le Sénégal en barrages

Grâce à un triplé de l'ancien Angevin Famara Diédhiou, le Sénégal a battu ce mardi la Namibie (3-1) dans les éliminatoires du Mondial 2022. Les Lions de la Teranga sont qualifiés pour les barrages.

Voilà le premier qualifié pour les barrages de la zone Afrique. Alors que les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 se poursuivent un peu partout, le Sénégal a fait ce mardi un pas supplémentaire vers le Qatar en allant s'imposer sur le terrain de la Namibie (3-1).

Une quatrième victoire en quatre matchs pour les Lions de la Teranga, qui sont assurés de terminer en tête du groupe H avant les deux dernières journées, et donc de disputer les barrages dans quelques mois.

Encore neuf billets à attribuer

Trois jours après un succès aisé contre la Namibie à domicile (4-1), les Sénégalais ont cette fois eu plus de mal contre les Brave Warriors, et ont dû s'en remettre à Famara Diédhiou (28 ans) pour faire la différence.

Auteur de l'ouverture du score sur un centre de Sadio Mané en début de match (1-0, 22e), l'ancien attaquant de Clermont et Angers - aujourd'hui à Alanyaspor en Turquie - a mis un deuxième but de la tête après l'égalisation namibienne (2-1, 51e) et s'est offert un triplé en toute fin de partie (3-1, 84e) pour mettre son équipe à l'abri.

Pour rappel, seuls les 10 premiers des poules africaines disputeront les barrages (en aller-retour), a priori en mars prochain, après la CAN. Et seuls les cinq vainqueurs de ces barrages iront au Qatar.