Sénégal: Koulibaly favorable à une Coupe du monde tous les deux ans

Kalidou Koulibaly pense qu’une Coupe du monde disputée tous les deux ans pourrait permettre à plus d’équipes africaines d’y participer. Le défenseur du Sénégal estime d’ailleurs que son continent n’est pas assez représenté dans la compétition.

C’est l’un des grands débats du moment sur la planète foot. Faut-il organiser la Coupe du monde tous les deux ans? L’idée mise sur la table par la Fifa est commentée avec passion dans les vestiaires internationaux. Interrogé à ce sujet en marge du rassemblement de l’équipe du Sénégal, Kalidou Koulibaly s’est montré ouvert à cette perspective.

"En faisant une Coupe du monde tous les deux ans, ça va enlever certains matchs amicaux. A voir quel serait le plan, mais ça peut être quelque chose de bien par rapport au nombre d’équipes africaines qui vont pouvoir jouer la Coupe du monde", a estimé le défenseur de Naples, en précisant que "cinq équipes qualifiées, c’est trop peu pour l’Afrique".

"Difficile d’enchaîner les matchs"

Reste à savoir si cette petite révolution est sérieusement envisageable. Pour les joueurs et leurs organismes notamment. "On verra si ça peut matcher avec le calendrier, parce qu’on joue déjà beaucoup de matchs. C’est difficile d’enchaîner les matchs en club et en sélection", concède le roc de 30 ans.

En tête du groupe H, le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne d’éliminatoires à la Coupe du monde 2022, avec trois victoires en trois matchs. La dernière face à la Namibie, samedi à Thiès, à l’ouest du Sénégal (4-1). Les Lions de la Téranga se déplaceront ce mardi en Afrique du Sud afin d’y affronter à nouveau la Namibie (dont le stade national n’est pas homologué par la Caf).

"Edouard Mendy mériterait d’être nommé pour le Ballon d’or"

En comptant évidemment sur leur dernier rempart Edouard Mendy. Un gardien que Koulibaly estime énormément et qu’il regrette de ne pas retrouver dans la liste des trente joueurs nommés pour le Ballon d’or 2021 (qui sera décerné le 29 novembre à Paris), alors qu'il a remporté la Ligue des champions avec Chelsea.

"Il ne faut pas oublier que ce sont des journalistes qui votent. Un journaliste par pays. Je pense qu’il y a certains pays qui favorisent d’autres joueurs, regrette Koulibaly. Maintenant, c’est vraiment dommage qu’Edu (Mendy) n’en fasse pas partie. C’est le premier gardien africain à avoir gagné la Ligue des champions. Il faut continuer à travailler et aller de l’avant. Nous, on doit faire le double de certaines personnes pour être bien jugés. Edu est une personne très positive. On en a parlé ensemble. Il va continuer à se battre pour en faire partie. Mais pour moi, il a amplement sa place parmi ces trente joueurs".