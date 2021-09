Coupe du monde tous les deux ans: pourquoi ça pourrait être acté rapidement

Si le calendrier international ne bougera pas avant 2024, le projet d’une refonte totale avec une Coupe du monde et un Euro organisés tous les deux ans prend de l’épaisseur au fil des semaines. Il pourrait même se concrétiser plus rapidement que prévu.

Infantino a ouvert la porte, Wenger pousse fort

Au mois de mai, à l’occasion du 71e Congrès de la Fifa, le président Gianni Infantino a plaidé pour une refonte du calendrier à partir de 2024. Pas moins de 166 membres sur 188 ont voté une motion pour étudier la faisabilité que les Coupes du monde masculine et féminine soient organisées tous les deux ans et non tous les quatre ans. Si Infantino veut prioriser l’attrait sportif à l’aspect économique ("il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir que si vous passez à une Coupe du monde tous les deux ans, vous allez doubler les revenus", dit-il), le projet avance. Ce vendredi, Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial à la Fifa, a dessiné les contours d’un possible calendrier : "Regrouper les matches de qualifications sur deux fenêtres internationales, en octobre et mars, pour une plus grande visibilité du calendrier, une plus grande simplicité pour les clubs, et moins de problèmes à résoudre pour les sélections" , a indiqué l’ex-coach d’Arsenal à L’Equipe. Oui mais quand ? "L'idée que l'on porte commencerait vraiment à entrer en action en 2028, puisque la Coupe du monde 2026 a déjà été fixée (États-Unis, Canada et Mexique), poursuit l’Alsacien. Cela signifie qu'il y aura sept ans de passés, durant lesquels les mentalités auront continué d'évoluer dans ce sens. Il faut anticiper l'avenir."

Les "petits" pays y sont favorables

Disputer la Coupe du monde tous les deux ans, c’est l’assurance de voir ses revenus augmenter sensiblement, notamment grâce aux ressources liées aux droits TV. Pour les "petites" nations du football, la perspective de disputer le Mondial tous les deux ans est donc accueillie avec enthousiasme. Le projet d’une étude voté en mai par le Congrès a d’ailleurs été proposé par l’Arabie saoudite et peut d’ores-et-déjà compter sur le soutien de l‘Afrique. "La délégation de la Caf a soutenu la décision de la Fifa de mener une étude pour cette proposition qui abordait la question d'avoir la Coupe du monde tous les deux ans, a récemment déclaré le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Le football africain, compte tenu des graves difficultés financières et du manque d'infrastructures sur le continent, serait probablement l'un des plus grands bénéficiaires d’un Mondial tous les deux ans." Ce projet est aussi soutenu par la Conmebol, la Confédération sud-américaine de football, et la France.

L’UEFA et les clubs pourraient freiner le projet

Si la Fifa veut avancer, elle devra composer avec des obstacles de taille, à commencer par l’opposition de l’UEFA et des clubs. Par la voix de son président Aleksander Čeferin, l’UEFA a déjà fermement pris position. "C'est une idée irrationnelle, pourquoi en aurions-nous besoin ? a interrogé le successeur de Michel Platini. La prochaine Coupe du monde, après 2022, aura lieu en 2026. En 2028, c'est l'Euro. S'il y a une Coupe du monde en 2028, alors les équipes européennes ne la joueront pas." Ceferin peste aussi sur le calendrier qui serait complètement chamboulé : "Imaginez ce que c'est, pour les joueurs, d'avoir un tournoi d'un mois chaque fin de saison. Ils sont plus souvent blessés de nos jours parce qu'ils jouent souvent, avec un calendrier complètement rempli". Même son de cloche du côté des clubs : "Peut-être devons-nous demander à l'UEFA et à la Fifa de prolonger l'année. Peut-être que nous pourrions avoir 400 jours par an", a ironisé le coach de Manchester City Pep Guardiola. Réponse d'Arsène Wenger: "Les clubs auront les joueurs rien que pour eux pendant sept mois au minimum ! Ils ont tout à y gagner."

Une décision dès le mois de décembre ?

Si l’on s’appuie sur les déclarations d’Arsène Wenger, l’officialisation de la refonte du calendrier pourrait aller vite. C’est tout cas le souhait du technicien français: "Personnellement, surtout vu le temps que j'y consacre, j'aimerais que cela se décide en décembre. Mais ce n'est pas acquis". On en saura sans doute beaucoup plus à l'occasion des prochaines réunions officielles de la Fifa, dans les mois à venir.