Coupe du monde: votez pour vos maillots préférés

Les maillots extérieurs et domicile des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2022 sont désormais connus. Avant que la compétition commence, c'est donc le moment de se mouiller. Alors, qeuls sont les plus beaux?

Il y a les classiques, les indémodables, le jaune chatoyant du Brésil, le Bleu horizon de l'armée bleue. Le rouge très politique du Danemark. Et puis il y a les dingueries, les craquages complets des designers qui ont un peu abusés des excitants, comme le maillot extérieur de la Corée. Alors avant que la Coupe du monde commence, avant que le terrain ne délivre sa vérité, à nous de décider du premier classement, celui des maillots. on vous attend nombreux, l'oeil aceré, le bon goût en bandoulière pour faire tous ensemble le classement des maillots de la coupe du monde.

Pour voter c'est très simple: vous descendez le long de cette liste alphabétique et vous cliquez/appuyez sur ceux qui vous plaisent le plus. Et arrivé tout en bas, vous pouvez aller voir les résultats de tout le monde.