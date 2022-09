Coupe du monde 2022: les maillots très politiques du Danemark pour dénoncer les morts au Qatar

L'équipementier du Danemark, Hummel, a dévoilé les maillots que porteront les coéquipiers de Christian Eriksen lors de la Coupe du monde 2022. Avec un message très politique, ces tuniques entendent dénoncer le non-respect des droits de l’homme au Qatar.

Hummel avait un message fort à faire passer. Ce mercredi, l’équipementier du Danemark a dévoilé les maillots que porteront les récents tombeurs de l’équipe de France en Ligue des nations - et futurs adversaires des Bleus en poule - lors de la Coupe du monde au Qatar, dans moins de deux mois (20 novembre - 18 décembre).

"Noir. La couleur du deuil"

Pour son troisième maillot, Hummel a choisi une tunique entièrement noire. Une couleur ô combien symbolique. "Noir. La couleur du deuil. La couleur parfaite pour le troisième maillot du Danemark pour la Coupe du monde de cette année. Bien que nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous souhaitons faire une déclaration sur le bilan des droits de l'homme du Qatar et sur le traitement qu'il apporte aux travailleurs migrants qui ont construit les stades de la coupe du monde du pays", écrit Hummel sur Instagram.

Un logo atténué

Les deux premières tuniques du Danemark, l'une rouge, l'autre blanche, sont également porteuses d’un message. "Nous avons atténué tous les détails des nouveaux maillots de la Coupe du Monde du Danemark, dont notre logo et nos chevrons emblématiques. Nous ne souhaitons pas être visibles lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes", détaille l'équipementier.

Depuis de très nombreuses années, le Qatar est sous le feu des critiques pour son non-respect des droits de l’homme. Un certain nombre de travailleurs étrangers employés pour les travaux ont été privés de leurs libertés et plusieurs d'entre eux auraient trouvé la mort sur les chantiers.

En 2021, un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) a conclu que la totalité des accidents du travail survenus pendant l'année 2020 au Qatar avait tué 50 travailleurs et en avait blessé gravement 500 autres. L'OIT note cependant des lacunes dans le système d'enquête et de recensement des décès, et admet que leur nombre pourrait être plus élevé. Auteur d’une enquête sur le sujet, The Guardian avançait de son côté le terrible bilan de 6 500 décès, en prenant en compte l'ensemble des décès recensés, et donc pas seulement sur les chantiers.