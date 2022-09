Equipe de France: les maillots des Bleus pour la Coupe du monde 2022 officiellement dévoilés

Nike dévoile ce jeudi matin les deux tuniques que l’équipe de France portera lors de la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar. Le maillot domicile est bleu et assez sobre, alors que l'extérieur est beaucoup plus original.

Attendus avec impatience, les maillots des Bleus pour la prochaine Coupe du monde ont été dévoilés par Nike ce jeudi matin. La tenue domicile, bleue, présente un design assez classique alors que le maillot blanc extérieur est beaucoup plus osé, avec une multitude de motifs.

Les deux tuniques correspondent à celles qui avaient fuité il y a quelque temps. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, écrit l'équipementier dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Les deux maillots des Bleus pour la Coupe du monde. © Nike

L'Arc de Triomphe et Clairefontaine représentés sur le maillot blanc

Le maillot blanc présente une belle originalité, avec plusieurs symboles en fond. "Le graphisme du kit Away, inspiré de la toile de Jouy française, est composé d'images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l'Arc de Triomphe et Clairefontaine", précise Nike.

Pour rappel, l'équipe de France affrontera au premier tour de la Coupe du monde l'Australie (22/11 à 20h), le Danemark (26/11 à 17h) et la Tunisie (30/11 à 16h). En cas de qualification pour les 8es de finale, il faura ensuite se frotter à l'Argentine, le Mexique, la Pologne ou l'Arabie Saoudite.