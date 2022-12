Croatie-Brésil: "On ne veut rabaisser personne", Tite défend les danses sur les buts, le sélectionneur croate pas fan

Tite, le sélectionneur Brésil, ne compte pas empêcher ses joueurs de danser en cas de but contre la Croatie, vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Brésil n'a pas l'intention d'arrêter sa samba. À la veille du quart de finale contre la Croatie au Mondial 2022 (vendredi 16h00), le sélectionneur brésilien Tite a déclaré qu'il n'empêcherait pas ses joueurs de célébrer les buts en dansant. Au contraire, malgré la polémique qui a suivi les festivités de la large victoire 4-1 contre la Corée du Sud en huitièmes de finale.

"La danse fait partie de la culture brésilienne quand un but est marqué. On ne veut pas se moquer, rabaisser un autre. C'est notre façon d'être. Sur le plan culturel, nous aidons à l'éducation des jeunes dans les écoles et nous continuerons à le faire à notre façon", a soutenu en conférence de presse Tite, qui avait-lui même participé aux célébrations dansantes.

Dalic n'aimerait pas que ses joueurs dansent

Les chances de voir Zlatko Dalić faire de même sont nulles. "Je ne sais pas si c'est respectueux ou pas, mais je n'aimerais pas voir mes joueurs danser", a dit le sélectionneur croate, qui a néanmoins affirmé qu'il comprenait le point de vue de son homologue auriverde. "Ceci dit, c'est leur culture. C'est beau à voir", a-t-il admis.

La veille, son défenseur Dejan Lovren tenait le même discours nuancé: "Je n'y vois aucun manque de respect, je pense que les Brésiliens sont nés avec la chanson, la danse, cela fait partie de leur culture. Honnêtement, chacun peut faire ce qu'il veut pour fêter (un but), je n'ai pas de problème avec ça".

La Seleção, depuis son atterrissage au Qatar, a fait de la décontraction son modus vivendi, en dépit des blessures de plusieurs cadres, comme Neymar, absent une dizaine de jours pour cause d'entorse à une cheville avant de reprendre contre la Corée du Sud. "Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne découpe un de ces Brésiliens", a toutefois prophétisé l'ancien international écossais Graeme Souness. "Il ne faut pas faire ça à chaque fois. C'est un manque de respect", a tranché l'ancien milieu international irlandais Roy Keane.