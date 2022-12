Croatie-Maroc: Hakimi se serait emporté contre Infantino à cause de l’arbitrage

Selon plusieurs journalistes, le défenseur du Maroc, Achraf Hakimi, furieux contre les décisions arbitrales lors du match pour la 3e place face à la Croatie (2-1) samedi à Doha, s’en est pris verbalement au président de la Fifa, Gianni Infantino.

Achraf Hakimi a-t-il perdu ses nerfs samedi après la défaite du Maroc lors du match pour la troisième place contre la Croatie (2-1) ? La réponse est oui si l’on en croit les témoignages de certains journalistes présents dans le tunnel du stade Khalifa International. Selon Johan Kücükaslan, journaliste pour le média suédois SVT Sports ou l’Allemand Thomas Wagner, reporter pour Magenta TV, l’arrière droit du Paris Saint-Germain, furieux contre les décisions de l’arbitre qatarien Abdulrahman Al-Jassim, s’en est pris verbalement à Gianni Infantino avant la remise des médailles.

Hakimi : "J’étais un peu énervé"

Déjà particulièrement tendu durant la rencontre, Hakimi aurait invectivé le patron de la Fifa à propos des décisions arbitrales, déjà en défaveur des Lions de l’Atlas face à la France en demi-finale selon lui. "C’est le deuxième match de suite que vous faites ça contre nous, qu’est-ce qui ne va pas ? La Fifa ne veut pas que le Maroc gagne une médaille", aurait-il lancé en substance au dirigeant suisse.

Témoin de la scène avec une dizaine de journalistes, Johan Kücükaslan aurait sorti son téléphone pour la filmer avant que des membres de la Fifa ne l'en empêchent. Au micro de Arryadia TV, Achraf Hakimi a minimisé cet incident : "Il ne s’est rien passé, j’étais un peu énervé après le match à cause d’une ou deux décisions, rien de plus." Et d’ajouter à propos de Gianni Infantino : "Je le respecte et l’apprécie beaucoup."