EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Maroc-Croatie en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

L'affiche de cete petite finale est un peu une surprise mais ce n'est pas pour nous déplaire. Après s'être affronté le 23 novembre dernier à 11h (0-0 score final) lors de leur premier match dans la compétition, le Maroc et la Croatie se retrouvent donc 6 matchs et deux épopées plus tard.

Entre temps, d'un côté, une élimination homérique du Brésil dont ni Neymar, ni Marquinhos ne se sont encore remis. De l'autre, c'est la belle histoire de ce Mondial avec l'élimination de l'Espagne, les rêves brisés de Cristiano Ronaldo et du Portugal et enfin une défaite les armes à la main face à la France.

Alors bien sûr, cette petite finale, c'est un match à gagner mais c'est aussi l'occasion de donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas encore beaucoup joué lors de cette Coupe du monde. Et c'est aussi l'occasion pour le Maroc de devenir la première équipe africaine à monter sur le podium d'un Mondial.

Les compositions seront disponibles vers 14h30. Le coup d'envoi sera lui donné à 16h, sur TF1 et BeIN Sport. Un match à suvire aussi sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde. Et bien sûr en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.