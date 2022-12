Croatie-Maroc: le joli but de Gvardiol après une superbe combinaison

Le défenseur central de la Croatie Josko Gvardiol a inscrit de la tête le premier but du match pour la 3e place de la Coupe du monde face au Maroc, samedi à Doha.

Josko Gvardiol restera comme l’un des grands défenseurs de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce samedi, lors du match pour la 3e place face au Maroc, le joueur masqué a ouvert le score dès la 7e minute d’une splendide tête plongeante. Sur un coup franc légèrement excentré côté gauche, le Rennais Lovro Majer adresse un ballon parfait pour la tête d'Ivan Perisic qui, tel un pivot, remise sur le défenseur de Leipzig. Imparable.

Achraf Dari refroidit les Croates

La joie des Croates sera de très courte durée. Deux minutes après ce premier but, Achraf Dari égalise, lui aussi de la tête. Son premier but avec la sélection marocaine (9e, 1-1). Après la "petite finale", la France et l'Argentine s'affronteront dimanche à 16h en finale pour la quête d'un troisième titre de champion du monde.