Croatie: Modric en larmes après l’ovation de ses partenaires pour son record de sélections

Titulaire samedi face à Chypre (1-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le capitaine de la Croatie a honoré sa 135eme sélection, devenant le joueur le plus capé de l'histoire avec la sélection aux damiers. Après la rencontre, ses équipiers lui ont offert une standing ovation qui a ému le Madrilène aux larmes.

Le Ballon d’Or 2018 fend l’armure. Luka Modric n’est pas prêt d’oublier ce 27 mars 2021. Samedi, le milieu de terrain du Real Madrid est entré dans l’histoire du football croate. Si on oubliera vite sa prestation, comme celle de ses partenaires, face à Chypre (victoire 1-0, but de Pasalic) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le capitaine de la sélection aux damiers, est devenu avec 135 sélections, le joueur le plus capé de son pays. Il devance désormais d’une sélection l’ancien arrière droit Darijo Srna, ancien détenteur du record.

Standing ovation

Après la rencontre et le dîner, Luko Modric a eu droit à une vidéo hommage retraçant les meilleurs moments de sa carrière. Une séquence agrémentée de nombreux témoignages qui ont beaucoup ému le vice-champion du monde 2018. Luka Modric n’a pu retenir ses larmes lorsqu’à la suite de cette vidéo, ses partenaires l’ont chaudement applaudi avant de lui réserver une standing ovation. Après s'être remis de ses émotions, Luka Modric défiera Malte mardi soir lors de la 3eme journée du groupe H.