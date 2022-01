Danemark: Eriksen veut jouer la Coupe du monde au Qatar malgré son arrêt cardiaque

Au cours d'un entretien ce mardi avec la chaîne danoise DR1, Christian Eriksen a affiché ses ambitions pour l'année 2022. Victime d'un arrêt cardiaque en juin dernier lors d'un match de l'Euro, le milieu de terrain de 29 ans espère rejouer rapidement, dans l'objectif d'être sélectionné pour la prochaine Coupe du monde.

Absent des terrains depuis son malaise cardiaque survenu à l'Euro 2021, lors d'un match face à la Finlande le 12 juin, Christian Eriksen a l'ambition d'effectuer son retour très rapidement. Une chose est sûre: le milieu de terrain danois ne rejouera pas en Serie A, qui l'a empêché de reprendre pour des raisons médicales. Le championnat italien interdit aux joueurs de porter un défibrillateur cardiaque, implanté à Eriksen depuis son opération l'été dernier. Pour autant, l'ancien joueur de Tottenham reste motivé pour l'année à venir.

"Physiquement, je suis de retour au meilleur de ma forme"

Ces derniers jours, des clubs en Premier League ont exprimé leur intérêt pour Christian Eriksen. Après une série de tests médicaux en décembre, le joueur de 29 ans a été autorisé à reprendre la compétition. S'il n'a pas encore retrouvé de club, Eriksen voit lui plus loin.

"Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar, a indiqué Eriksen dans un entretien avec la télévision danoise. Je veux jouer. Cela a été mon état d'esprit depuis le début. C'est mon objectif, mon rêve. Que je sois sélectionné est une autre chose. Mais mon rêve est de faire mon retour. Je suis sûr que je peux le faire parce que je ne me sens pas différent. Physiquement, je suis de retour au meilleur de ma forme. C'était mon objectif et il me reste encore du temps donc jusque-là je vais juste jouer au football et prouver que je suis de retour au même niveau."

"Mon coeur n'est pas un obstacle", assure aussi Christian Eriksen, qui est confiant sur ses capacités physiques. Au cours de cet entretien avec la chaîne DR1, le joueur danois en a profité pour remercier du soutien "incroyable" de "nombreuses personnes". Ces derniers jours, Christian Eriksen s'est entraîné au pays, au centre d'entraînement d'OB Odense, l'un de ses clubs formateurs.