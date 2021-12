Mbappé, Eriksen, quels sportifs ont le plus cartonné dans les recherches Google en 2021?

L’année 2021 a été marquée par de nombreux événements sportifs entre l’Euro et les Jeux olympiques de Tokyo. Compétitions, sportifs vedettes, moments marquants…RMC Sport décrypte les principales recherches des internautes.

Libre en juin prochain Kylian Mbappé devrait bientôt faire la une des journaux sportifs en France et en Espagne. Au cœur de l’actualité pour son prochain mercato, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France fait déjà partie des grands sujets de l’année 2021.

La preuve avec le nombre de fois où le phénomène de 23 ans a capté l’attention du public et engendré de nombreuses recherches sur Google. En 2021, Kylian Mbappé est devenu le sportif dont le nom a été le plus recherché par les internautes.

Mbappé une année à la une

Si l’activité autour de la star du football a régulièrement intéressé le public tricolore, y compris en-dehors du sport puisque l’attaquant est grimpé à la troisième place des personnalités publiques les plus recherchées en 2021, plusieurs pics ont accompagné son année. Le premier moment marquant de Kylian Mbappé est intervenu dès la mi-février avec son fantastique triplé contre le Barça lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

C’est pendant l’été que l’attaquant des Bleus et du PSG va surtout faire parler de lui. Le deuxième moment fort de son année 2021 a suivi la douloureuse élimination de l’Euro. Auteur d’un raté lors de terrible séance de tirs au but contre la Suisse (3-3, 5 tab à 4).

Mais la période où Kylian Mbappé a clairement volé la vedette à tous les autres acteurs du sport reste sans conteste la fin du mercato estival. A quelques jours de la fin du marché des transferts, le Real Madrid a tenté de l’arracher au PSG. En vain, le club francilien a résisté aux assauts madrilènes.

En France, Kylian Mbappé devance logiquement Christian Eriksen, Novak Djokovic et Rafael Nadal. De retour chez les Bleus avant l’Euro et prétendant au Ballon d’or après une année fabuleuse, Karim Benzema complète le top 5 des sportifs les plus recherchés en France.

Le drame Eriksen a inquiété le monde

Mention spéciale aussi en Espagne où Kylian Mbappé a éclipsé tous les autres sportifs dans les recherches Google les plus effectuées de l’année 2021. Mais à l’échelle mondiale, c’est un autre footballeur qui a suscité le plus de recherches de la part des internautes: Christian Eriksen.

Si les prouesses du meneur de jeu avec l’Inter Milan ou la sélection danoise aurait pu contribuer à sa belle popularité, impossible de ne pas y voir l’effet de son tragique malaise cardiaque en plein match de l’Euro contre la Finlande. Victime d’un arrêt cardiaque, Christian Eriksen a ému la planète entière. Inquiets pour le milieu offensif, les internautes ont à tout prix cherché à avoir de ses nouvelles dans les jours qui ont suivi l’accident.

Le Danois devance la légende du golf Tiger Woods, victime d’un grave accident de la route et Simone Biles, star de la gymnastique en lutte avec ses démons intérieurs pendant les Jeux olympiques de Tokyo. Le trio de sportifs se trouvent même dans le top 5 des personnalités people les plus recherchées de l’année derrière l’acteur Alec Baldwin et le suprémaciste amércain Kyle Rittenhouse.

L’Euro devant la L1 et Roland-Garros

Au niveau international, on notera la belle place du PSG parmi les équipes de sport les plus recherchées de l’année 2021 sur Google. Le club francilien atteint la troisième place, juste devant le Barça, et n’est devancé que par deux autres clubs: Chelsea et surtout le Real Madrid. A souligner aussi la belle cinquième place de Palmeiras après son titre en Copa Libertadores.

En France, en revanche, la recherche liée au sport la plus souvent réalisée a porté sur l’Euro 2021. Malgré l’élimination prématurée des Bleus, la compétition a signé un gros carton et s’est offert le luxe de devancer la Ligue 1 et Roland-Garros. La prestigieuse Ligue des champions échoue au pied du podium alors que le Tour de France se contente d’une étonnante sixième place derrière la NBA.

Grosse surprise également pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le rendez-vous nippon n’atteint que la dixième place des recherches en France et se fait ainsi devancer par la Ligue 2 ou encore Wimbledon et la Liga. Peut-être la conséquence d’un été où les Français ont cherché à s’évader loin de chez eux pour oublier la pandémie liée au Covid-19. Nul doute que dans les années à venir, Paris 2024 donnera lieu à de nombreuses recherches.