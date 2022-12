EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Brésil-Corée du Sud en live BRA 20:00 05/12/2022 COR

Suite des huitièmes de finale ce lundi avec les favoris brésiliens qui affrontent la Corée du Sud dans un match qui promet d'être à sens unique. Mais on a déjà vu de plus grandes surprises dans cette Coupe du monde. Coup d'envoi à 20h sur TF1 et BeIN Sport. A suivre en direct commenté sur RMC Sport.