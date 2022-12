Coupe du monde 2022: Quel est le programme des quarts et des demi-finales?

Avec la victoire du Maroc face à l'Espagne et du Portugal face à la Suisse, les huit dernières équipes sont connues. Coup d'envoi des quarts de finale vendredi à 16h. Les demi-finales, elles, auront lieu le mardi 13 et le mercredi 14 décembre, à 20h.

Le tableau final est connu! Après la qualification héroïque du Maroc face à l'Espagne et la promenade de santé, sans Ronaldo au coup d'envoi mais avec six buts, du Portugal face à la Suisse, le tableau final des quarts de finale est désormais connu.

Brésil-Croatie, vendredi 16h, BeIN Sport

Après deux jours de repos, reprise du football vendredi à 16h avec le premier choc entre les favoris brésiliens et les insubmersibles croates, spécialistes des prolongations et des tirs au but, et seul deuxième de groupe encore en liste. Mais pour en arriver là, il faudra résister 120 minutes à la furia offensive des Brésiliens, qui a fait si mal à la Corée du sud. Un match qui sera diffusé seulement sur BeIn Sport, les trois autres quarts de finale seront co-diffusés sur BeIN Sport et TF1, et bien sûr sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde.

Pays-Bas-Argentine, vendredi 20h, BeIN Sport et TF1

Superbe affiche que ce remake du quart de finale de la Coupe du monde 98, à Marseille, où Bergkamp avait marqué l'un des plus beaux buts du tournoi. Pour sa der, Lionel Messi est entouré d'une jeune garde de grand talent, à limage du milieu de terrain de Benfica Enzo Fernandez. Mais les Pays-Bas, menés par Louis Van Gaal, même s'ils manquent de stars, ont retrouvé leur lustre et leur organisation "orange mécanique" d'antant. Le match est co-diffusé sur BeIN Sport et TF1, et bien sûr à suivre en direct et en intégralité sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde.

Maroc-Portugal, samedi 16h, BeIN Sport et TF1

Après l'immense engouement né de la qualification arrachée au bout d'une séance de tirs au but hors du temps, le Maroc dispute un quart de finale de Coupe du monde pour la première fois de son histoire. mais dans quel état? Après deux heures très intense dans les jambes, les Marocains vont surtout essayer de remettre sur pied leur charnière centrale Aguerd-Saïss, très diminuée. Et que dire de Sofyan Amrabat, qui a dû subir une infiltration avant le match face à l'Espagne. Et en face, il y a le Portugal, qui n'a fait qu'une bouchée de la Suisse et qui semble avoir avancé dans le règlement du cas Ronaldo, laissé sur le banc au coup d'envoi. Le match est diffusé sur BeIN Sport et sur TF1, et bien sûr à suivre en direct et en intégralité sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde.

France-Angleterre, samedi 20h, BeIN Sport et TF1

Le dernier et sans doute le plus attendu des quarts de finale entre les deux frères ennemsi anglais et Français, qui ont plus l'habitude de s'affronter en rugby qu'en football (un seul match de Coupe du monde ente les deux, en 82). Un duel qu'il ne faudra sûrement pas réduire à un affrontement Mbappé/Walker. Un match qui va faire couler beaucoup d'encre, notamment sur ce site d'ici à samedi soir. Il sera aussi le sujet de tous les shows sport de RMC d'ici là.

Et les demi-finales?

Le tableau est assez simple: les deux vainqueurs des quarts de vendredi s'affronteront mardi soir, on pourrait donc avoir une demi-finale Argentine-Brésil (le dernière match entre les deux nations en coupe du monde, en 1990, avait été entâché d'une sale historie de jsu de fruit frelaté) ou bien Pays-Bas-Croatie.

Dans l'autre partie du tableau (demi-finale mercredi soir), on pourrait donc avoir un Portugal-Angleterre ou bien... Maroc-France. Réponse samedi.