Coupe du monde 2022: très touché après l’élimination du Brésil, Marquinhos "n'a envie de rien"

Marquinhos, impliqué sur le but égalisateur de la Croatie avant de manquer son tir au but lors de l’élimination de la Seleçao en quart de finale de la Coupe du monde 2022, est désigné comme l’un des responsables de l’échec de sa sélection par tout un pays. Comme le rapporte L’Equipe, le défenseur du Paris Saint-Germain est "très abattu".

Marquinhos traverse une période plus que délicate. Impliqué sur le but égalisateur de la Croatie en prolongation avant de causer l’élimination du Brésil en manquant sa tentative aux tirs au but, le défenseur du Paris Saint-Germain a vécu un véritable calvaire en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre les coéquipiers de Luka Modric (1-1, 4 tab à 2). Et, plusieurs jours après cette terrible défaite, le Parisien n’a semble-t-il toujours pas digéré.

Comme le rapporte L’Equipe, Marquinhos est resté à Doha avec sa famille pour tenter d’évacuer toute cette frustration en partageant ses journées entre plongeon dans la piscine et balade dans le désert. "Il est triste, très abattu", a assuré un de ses proches au quotidien sportif, tout en promettant que le défenseur brésilien "ne va pas craquer et surmonter tout ça". "Il n’a envie de rien faire", a de son côté assuré sa femme.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Quelles conséquences pour la suite de sa saison au PSG ?

Au Brésil, Marquinhos est considéré comme étant l’un des principaux responsables de l’échec de la Seleçao, éliminée avant même le dernier carré malgré un objectif de titre. Alors qu’il est attendu lundi au centre d’entraînement du PSG, de sacrés doutes peuvent entourer l’état psychologique du défenseur central lors des prochaines semaines. Va-t-il réussir à se replonger dans la saison du club de la capitale, qui a des objectifs toujours aussi élevés en Ligue des champions ?

Marquinhos n'est pas le seul à avoir été très touché par le destin de la Seleçao au Qatar. "Je suis psychologiquement détruit, avait de son côté confié Neymar sur Instagram au lendemain de l’élimination du Brésil, laissant là aussi planer le doute sur sa capacité à rebondir rapidement après cet échec. C'était certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a rendu paralysé pendant 10 minutes et juste après je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement."

Pour son grand retour à la compétition, le PSG a rendez-vous avec Strasbourg en Ligue 1 (16e journée) le mercredi 28 décembre prochain, avant un déplacement à Lens le 1er janvier. Ce qui laisse un peu moins de deux semaines à ses deux Brésiliens pour sortir la tête de l’eau.