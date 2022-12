Coupe du monde 2022: "Douleur, incertitude et travail constant", le message cryptique de Ronaldo

Quelques heures après avoir partagé ses premiers mots depuis l'élimination du Portugal de la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo a publié un message pour le moins étrange sur son compte Instagram.

Après sa première communication officielle lundi, par le biais de ses réseaux sociaux, c'est une nouvelle fois sur Instagram que CR7 a délivré un étrange message, dans l'une de ses stories cette fois.

CR7 de retour dans "le monde réel"

Sur celle-ci, on peut lire : "Trois aspects de la réalité : douleur, incertitude et travail constant". Une sorte de mantra affiché par la star portugaise, sans doute censé représenter l'éthique de travail de l'ancien joueur de Manchester United, désormais sans club, et au coeur de nombreuses polémiques ces dernières semaines lors de la Coupe du monde au Qatar.

Une succession de polémiques ces dernières semaines

Les supposées tensions en interne, notamment avec son ex-coéquipier chez les Red Devils Bruno Fernandes, son remplacement prématuré qui l'a passablement énervé contre la Corée du Sud suivi de ses non-titularisations lors du 8e de finale contre la Suisse (6-1) puis en quarts face au Maroc (0-1), les messages incisifs du clan Ronaldo à l'encontre de Fernando Santos... Le quintuple Ballon d'or n'a pas eu le temps de souffler à Doha, épié par les caméras du monde entier. Ses larmes après l'élimination de la Seleçao vendredi dernier, diffusées en mondovision sont venues clore un chapitre sportif douloureux pour le joueur de 37 ans, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, en club comme en sélection.

CR7 veut, comme il l'a confirmé sur Instagram, prendre le temps de digérer tout cela. "Il ne sert à rien de réagir à chaud. Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été spéculées, mais mon dévouement au Portugal n'a pas diminué un seul instant. J'étais toujours là à me battre pour l'objectif de chacun et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Merci le Portugal. Merci, le Qatar. Le rêve était beau tant qu'il a duré... Maintenant, espérons que le temps sera bon conseiller et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions."