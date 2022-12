Brésil: Neymar publie des messages privés avec ses coéquipiers après l’élimination

Neymar a publié de nombreux messages privés échangés avec ses coéquipiers Marquinhos, Thiago Silva ou Rodrygo après l’élimination en quarts de finale, afin de montrer à quel point groupe était uni.

La déception était encore immense dimanche dans les rangs brésiliens deux jours après l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie (1-1, 4 tab 2). Neymar a voulu montrer à quel point le groupe était soudé dans sa quête d’obtenir un nouveau titre mondial en publiant plusieurs conversations privées avec des coéquipiers.

Les messages entre Neymar et Marquinhos © Capture Instagram

Les messages entre Neymar et Thiago Silva © Capture Instagram

Les messages entre Neymar et Rodrygo © Capture Instagram

"J'ai décidé d'exposer ces messages (sans leur permission) pour montrer à quel point nous voulions ce titre et à quel point nous étions unis, s’est justifié l’attaquant du PSG. Ce sont quelques-uns des nombreux messages que j'ai échangés avec le groupe. Sentiment de grande tristesse, mais nous devons être plus forts pour avancer et je suis sûr qu'avec le soutien de tous les fans, nous reviendrons plus forts. Je suis brésilien avec une grande fierté, avec beaucoup d'amour! Je suis très fier de faire partie de cette sélection. Je suis devenu fan de chacun d'eux! Ce groupe sera toujours dans mon cœur."

Il dévoile ainsi un échange avec Marquinhos qu’il réconforte après son tir au but manqué: "Un penalty ne changera pas ce que je pense de toi". Le défenseur lui répond: "Je voulais vraiment bien faire les choses, putain… penser que ce penalty est un obstacle dans notre rêve. Mais allons-y, nous devons être forts, se donner du temps et voir ce que le football nous réserve encore."

Neymar dévoile un autre message adressé, cette fois, à Thiago Silva qui a certainement disputé la dernière Coupe du monde de sa carrière: "je voulais vraiment donner cette coupe". Ce dernier lui a répondu qu’il avait "tout le temps envie de pleurer". "Frère, ça fait encore plus ch… que je ne l'imaginais, vraiment, lance le joueur de Chelsea. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas croire que nous avons perdu. Je ne peux pas le croire. Chaque fois que je me souviens, ça me donne envie de pleurer."

Neymar absout Rodrygo… et lui propose de lui apprendre à tirer un penalty

Neymar affiche une dernière conversation avec son jeune équipier Rodrygo qui lui répond de la sorte: "merci mon idole". "Désolé pour tout et pour avoir report ton rêve aussi, j’espère que tu vas continuer avec nous, pour partir en conquête ensemble, bien sûr si c’est le mieux pour toi." Neymar lui répond: "pourquoi tu demandes pardon, tu es fou? Seuls ceux qui frappent ratent et tu es un as. Mais ensuite, je vous apprends à frapper." Le jeune attaquant est l'autre tireur à avoir échoué lors de la séance de tirs au but.