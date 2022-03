Barça: "Je suis sûr que nous manquons aussi à Messi", confie Busquets

Dans une interview à la RAC1, Sergio Busquets confie avoir vécu comme un choc le départ de Lionel Messi l’été dernier. L’Argentin lui manque mais le milieu est persuadé que c’est réciproque.

Le départ de Lionel Messi a propulsé le brassard de capitaine sur le bras gauche de Sergio Busquets. Mais le milieu de terrain aurait préféré continuer à voir l’Argentin avec cette fonction sous le maillot du Barça. Dans une interview à la RAC1, l’international espagnol confie avoir senti comme un choc le départ de son ancien coéquipier l’été dernier pour le PSG. La Pulga lui manque mais il pense que c’est réciproque.

"Messi me manque sur le terrain et en dehors"

"Messi me manque sur le terrain et en dehors, a-t-il confié. Il nous a beaucoup donné. Cela a fait une différence brutale. Je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d'équipe, mais ça va aller beaucoup mieux avec le temps. J'aimerais qu'il revienne, mais c'est très difficile, il a un contrat et la façon de sortir d'ici... mais si ça ne tenait qu'à moi, ce serait clair, je suis son ami et son partenaire."

Le départ de son grand ami a laissé un vide dans l’équipe, selon lui. Et il n’est pas comblé, comme il le sous-entend quand il est interrogé sur les renforts qu’il recruterait pour améliorer l’équipe.

Busquets veut un joueur qui fait la différence en attaque

"Si les finances nous le permettent, nous manquons de joueurs qui font la différence devant comme le demande le football moderne et qui complètent la qualité de l'équipe, a-t-il explaiqué. Nous sommes sur la bonne voie dans ce que nous créons. Je ne sais pas si ce sera très grand, car nous avons vécu de très grandes choses ici, mais nous serons sûrement prétendants pour pouvoir aspirer à tout."