La Ligue 1 remet "l’Oscar de la meilleure passe" à Messi, Paqueta et Lafont aussi récompensés

En marge de la cérémonie des Oscars, organisée dimanche à Los Angeles, le compte anglais de la Ligue 1 a récompensé plusieurs joueurs du championnat, dont Lionel Messi pour la meilleure passe décisive.

Un raz de marée. A défaut d’avoir conquis le cœur des supporters du PSG, Lionel Messi vient de s’offrir l’Oscar de la meilleure passe de Ligue 1, cette saison. Il s’agit bien sûr d’un trophée honorifique remis par la version anglaise du compte Twitter de la Ligue 1 en marge de la cérémonie des Oscars, organisée dimanche à Los Angeles pour récompenser le cinéma américain.

Le compte avait ainsi lancé les sondages la semaine dernière et Messi a largement devancé ses trois autres concurrents en récoltant 82,3% des suffrages pour sa passe à Kylian Mbappé face à Saint-Etienne (3-1), le 26 février dernier. Il devance son coéquipier Kylian Mbappé (13,3%) pour son offrande de l’extérieur à Danilo lors du même match, le Lyonnais Houssem Aouar (2,8%) et Kevin Volland (1,5%).

Le plus beau pour Paqueta... pourtant devancé par Dieng

L’oscar du plus beau but a, lui, été attribué à Lucas Paqueta pour son but collectif face à Nice. Le Lyonnais a pourtant récolté moins de votes (40,8%) que le Marseillais Bamba Dieng (51,5%) pour son ciseau contre Strasbourg. Un petit bug immédiatement remarqué par les supporters marseillais. Wahbi Khazri (Saint-Etienne) et son but de 70 mètres arrivent troisièmes (5,2%) devant le Lillois Jean Onana (2,4%).

D’autres récompenses ont été attribuées dont celle du meilleur arrêt pour le Nantais Albon Lafont (50,1%) pour sa parade face à Lionel Messi. Il devance le Lyonnais Anthony Lopes (29,3%), le Monégasque Alexander Nübel (12%) et le Clermontois Arthur Desmas (8,7%). Amine Gouiri (Nice) obtient l’oscar du moment le plus drôle.