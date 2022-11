Equipe de France: ce qu'on sait sur la blessure de Benzema, très incertain pour la Coupe du monde

Touché à la cuisse gauche ce samedi lors d'un entraînement collectif avec l'équipe de France, Karim Benzema est forfait pour le premier match face à l'Australie et incertain pour le reste de la compétition. Le joueur de 34 ans s'est fait mal seul. Il passe des examens médicaux samedi soir.

Une mauvaise nouvelle de plus pour l'équipe de France. Participant à son premier entraînement collectif avec les Bleus samedi au stade Jassim-bin-Hamad, Karim Benzema s'est blessé au quadriceps de la cuisse gauche. L'actuel Ballon d'or est d'ores et déjà forfait pour la première rencontre de la Coupe du monde face à l'Australie (ce mardi à 20h) et s'annonce incertain pour la suite du tournoi.

Pas une rechute

Selon nos informations, Karim Benzema s'est fait mal seul en courant. Il n'y a pas eu de contact avec un autre joueur. Il ne s'agit pas d'un coup, ni d'une rechute. Le Madrilène passe des examens médicaux ce samedi soir à Aspetar, qui détermineront son indisponibilité voire acteront son forfait. La question d'un forfait se pose clairement et une décision sera prise à l'issue des examens, comme ça a été le cas pour Christopher Nkunku. Pour rappel, Didier Deschamps peut convoquer un autre joueur jusqu'à lundi soir, veille du premier match dans la compétition.

Lors des deux premiers jours à Clairefontaine et depuis l'arrivée mercredi des champions du monde en titre au Qatar, Karim Benzema s'entraînait à part, jusqu'à la séance du jour. Handicapé par une gêne musculaire depuis plusieurs semaines, "KB9" n'a plus joué en compétition depuis le 2 novembre. où il n'a disputé que 26 minutes face au Celtic Glasgow.

En ce début de saison, Benzema compte 12 matchs toutes compétitions confondues, pour 6 buts et une passe décisive. Son absence serait forcément un énorme coup dur pour les Bleus. Après l'Australie, l'équipe de France retrouvera le Danemark le 26 novembre puis la Tunisie le 30.