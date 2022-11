Équipe de France: Benzema forfait contre l'Australie et incertain pour la Coupe du monde

Touché à l'entraînement samedi, Karim Benzema pourrait manquer bien plus que le premier match de la France, contre l'Australie (mardi à 20h), une rencontre pour laquelle il a d'ores et déjà déclaré forfait.

Karim Benzema participera-t-il à la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre) ? Rien n’est moins sûr ce samedi soir, alors que l’attaquant des Bleus a été contraint d’écourter la séance d’entraînement à laquelle il participait, pour cause de blessure. Une chose est certaine en revanche, le Ballon d’or est d’ores et déjà indisponible pour l’entrée en lice des Bleus dans la compétition, ce mardi (20h) face à l’Australie. Ce qui est un premier coup dur pour les hommes de Didier Deschamps, qui risquent de perdre un nouvel homme fort de ce groupe France après les forfaits de Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe ou encore Christopher Nkunku.

Quelle option sans Benzema ?

En attendant qu’il passe des examens complémentaires dans la soirée, lesquels détermineront avec plus de précision la nature et la gravité de la blessure, qui ne concerne pas les ischios, Benzema est pour l’heure très incertain pour la suite de la compétition, selon nos informations. Le règlement autorise Didier Deschamps à appeler un autre joueur en renfort en cas de forfait définitif de Karim Benzema. Le sélectionneur a jusqu’à lundi soir, veille de match, pour procéder à la manœuvre. Un dossier médical doit seulement être validé par un médecin de la FIFA afin d’entériner le forfait éventuel de Benzema.

Devenu un titulaire indiscutable de l’attaque des Bleus depuis son retour il y a un an, Karim Benzema a toujours été aligné par Didier Deschamps, quand il le pouvait, aux côtés de Kylian Mbappé notamment. Sans Karim Benzema, l’option Olivier Giroud paraît la plus naturelle. C’est en tout cas celle qui a été expérimentée cette semaine. Dans un schéma en 4-3-3 semblable à celui que les Bleus devraient adopter dans cette Coupe du monde, Olivier Giroud était aligné en pointe, entouré par Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite. Antoine Griezmann, attendu comme meneur de jeu, évoluait davantage comme milieu relayeur dans cette animation.