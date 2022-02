Equipe de France: l’étonnante confession de Coman sur son absence à la Coupe du monde 2018

Vainqueur de la Ligue des champions en 2020 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman aurait pu remporter un autre trophée prestigieux. En 2018, l’ailier manque la Coupe du monde avec la France à cause d’une blessure. Dans un entretien à Sport1, le joueur confie ne pas regretter ce coup du sort.

Passé par le PSG, la Juventus et actuellement au Bayern Munich, Kingsley Coman a connu, à seulement 25 ans, trois clubs figurant parmi les plus compétitifs en Europe. En plus de cela, l’ailier s'est montré décisif en Ligue des champions en marquant le seul but de la rencontre lors de la finale en 2020 face aux Parisiens.

Malgré son talent, le Français a connu de nombreuses blessures qui l‘ont souvent coupé dans son élan. Notamment en 2018, où il a manqué la Coupe du monde en Russie, une compétition remportée par les Bleus. Lors d’une interview avec Sport1, Coman avoue que ce rendez-vous manqué avec l'histoire a eu un avantage dans sa vie personnelle: "Je suis même heureux de ne pas avoir participé à la Coupe du monde. J’ai rencontré ma femme pendant le tournoi. Cela ne serait probablement pas arrivé si je l’avais jouée. Maintenant, nous sommes mariés et avons des enfants ensemble !"

Les révélations de Coman sur son "grand objectif"

Même si la rencontre avec sa femme lui a permis d’oublier son absence en Russie avec les Bleus, Coman reconnait toute de même que, sur le coup, la nouvelle a été difficile à digérer: "J’étais très triste juste après ma blessure, car je savais déjà à ce moment-là que je ne serais pas au top de ma forme avant la Coupe du monde."

Cependant, l’attaquant compte bien rattraper le temps perdu et remporter cette compétition: "Mon grand objectif est bien sûr de remporter la Coupe du monde avec la France dans les années à venir." Ça tombe bien, les troupes de Didier Deschamps auront l’occasion de défendre leur trophée lors du Mondial 2022 au Qatar.