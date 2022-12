Equipe de France: Pelé remercie et félicite Mbappé pour son nouveau record

Pelé, actuellement hospitalisé pour combattre un cancer du côlon, a remercié Kylian Mbappé pour son message et le félicite pour son nouveau record battu lors de la Coupe du monde au Qatar.

Depuis son lit d’hôpital, Pelé (82 ans) ne manque rien de la Coupe du monde. La légende brésilienne a ainsi remarqué qu’il avait été dépossédé d’un nouveau record par Kylian Mbappé. L’attaquant français est devenu, à bientôt 24 ans, le plus jeune joueur à atteindre la barre des neuf buts en Coupe du monde, devançant l’ancienne idole de Santos. En 2018, Mbappé avait déjà détrôné le Roi en devenant le plus jeune buteur en finale d’une Coupe du monde.

"Heureux de voir battre un autre de mes records"

Mais cela ravit Pelé qui a publié un message sur Twitter félicitant Mbappé et le remerciant pour son message de soutien. "Merci Kylian Mbappé, a-t-il écrit. Je suis heureux de voir battre un autre de mes records dans cette coupe du monde, mon ami." Un tweet en réaction à celui de Mbappé datant du 3 décembre appelant à "prier pour le Roi".



Pelé a admis à l’hôpital en début de semaine dernière pour une infection respiratoire, comme cela avait été annoncé sur ses réseaux sociaux. Mais un média brésilien s’était montré plus inquiétant en indiquant que l’ancien attaquant serait dans un état plus préoccupant et aurait été admis en soins palliatifs. Selon le jour Folha de Sao Paulo, il ne répondrait plus à la chimiothérapie qu'il suivait depuis septembre 2021 après son opération d'un cancer du côlon.

Depuis, sa famille puis l’hôpital ont donné des nouvelles rassurantes. Le triple champion du monde "présente des signes vitaux stables (...), sans complication" et continue d'être soigné "dans une chambre normale", sans nécessité d'être placé en soins intensifs, a expliqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans son dernier bulletin médical mardi. "L'état de santé (de Pelé) s'améliore progressivement, notamment en ce qui concerne l'infection respiratoire" pour laquelle il a également été pris en charge.