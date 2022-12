France-Angleterre: "J'ai beaucoup appris de lui", les compliments très classes de Kane pour Lloris

En conférence de presse ce vendredi, à la veille du quart de finale de Coupe du monde face à la France, Harry Kane a complimenté Hugo Lloris, son partenaire à Tottenham. Avant les retrouvailles samedi (20h), l'attaquant anglais a confié s'être "inspiré" du portier français, capitaine de sa sélection, comme lui.

L'heure des retrouvailles. Ce samedi (20h), Hugo Lloris devrait fêter sa 143e sélection en équipe de France, un record, face à l'Angleterre lors d'un quart de finale de Coupe du monde. A cette occasion, le portier des Bleus retrouvera Harry Kane, son seul coéquipier de Tottenham dans le camp adverse.

Arrivé à Londres en 2012, Hugo Lloris a ainsi toujours évolué avec Harry Kane depuis sa signature à Tottenham, où l'actuel capitaine des Three Lions a été formé. "J'ai une très bonne relation avec Hugo. Nous jouons ensemble depuis longtemps. Nous avons passé du temps ensemble, hors du contexte du football, avec nos familles. C'est un grand homme, et l'un des meilleurs gardiens au monde", a lancé Kane vendredi en conférence de presse à propos du capitaine de l'équipe de France, qui lui fera face lors du toss ce samedi.

Lloris a aussi complimenté Kane

"Hugo est un leader fantastique. Il montre l'exemple, il est calme face à la pression, a ajouté Harry Kane sur Lloris. J'ai beaucoup appris de lui dans ma carrière. Son leadership m'a aidé dans mon rôle de capitaine de l'Angleterre."

"Durant le match, nous ne seront pas amis. Nous allons batailler l'un contre l'autre", a prévenu tout de même Harry Kane, qui a ouvert son compteur dans la compétition lors de la victoire face au Sénégal (3-0). "Je devrais être au meilleur de ma forme pour marquer car j'affronte l'un des meilleurs gardiens. Mon instinct devra prendre le dessus", a complété l'attaquant de 29 ans.

Passé lui aussi devant les médias, Hugo Lloris a vanté aussi les qualités de son partenaire en club. "On se connaît très bien sur et en-dehors du terrain, a déclaré lui le Français. Je crois que je n'ai que des choses positives à dire sur Harry. Il est très important au sein du club et de sa sélection. C'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires."