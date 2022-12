France-Angleterre: "Un vrai leader", "un exemple"... Les éloges de Lloris pour son ami Kane

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du choc France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris a évoqué sa relation très spéciale avec Harry Kane, son coéquipier depuis de nombreuses années à Tottenham.

Ils se connaissent par cœur et se vouent un respect mutuel, né de leurs neuf années de vie commune chez les Spurs. Coéquipiers en club depuis près d’une décennie, Hugo Lloris et Harry Kane seront pour une fois adversaires, ce samedi (20h), à l’occasion du choc entre l’équipe de France et l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar.

>> Toute l'actu des Bleus en direct

"On a une relation assez importante, a confirmé le capitaine tricolore ce vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Cela fait presque neuf ans qu'on évolue ensemble. On se connaît très bien sur et en-dehors du terrain. Je crois que je n'ai que des choses positives à dire sur Harry. Il est très important au sein du club et de sa sélection. C'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires." Et en même temps une sacrée menace pour les Bleus.

"Il a la capacité de marquer de n'importe où"

Proche de détrôner Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de l’histoire des Three Lions (52 buts contre 53 pour la légende de Manchester United), Kane est une machine à marquer (12 réalisations en 15 matchs de Premier League cette saison). Un avant-centre complet, capable de décrocher pour participer au jeu, se glisser entre les lignes, tout en se montrant clinique face au but.

"C’est un top joueur, il est décisif, a insisté Lloris. Il a l’habitude de faire la différence. Comme tous les joueurs qui seront présents sur la pelouse, il aura à cœur d'aider sa nation à franchir ce quart de finale. Il est connu mondialement, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Le temps d'un match, on sera adversaires, on représentera nos pays, et on aura toute l'énergie dédiée à nos équipes". En cas d’éventuelle séance de tirs au but, Kane sera aussi une force pour le clan anglais.

Et Lloris en a bien conscience : "Il a la capacité de marquer de n'importe où. Il est l'un des meilleurs sur les penalties. Bien sûr, on se base sur des analyses. Mais il est dans le ressenti. Avant qu'on arrive à la séance de tirs au but, on va tous les deux chercher à faire la différence". En jeu : une place dans le dernier carré de ce Mondial.