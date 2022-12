France-Angleterre: les consultants et fans anglais crient au scandale contre l’arbitre

Alors que l'équipe d'Angleterre a été éliminée de la Coupe du monde 2022 après sa défaite contre la France ce samedi (2-1), de nombreux consultants et supporters anglais ont crié au scandale. La page wikipédia de l’arbitre de la rencontre a notamment été modifiée.

Les "Gaulois" ne sont finalement pas rentrés chez eux. Alors que le tabloïd anglais The Sun avait nargué l’équipe de France avant le quart de finale de Coupe du monde entre les Bleus et les Three Lions, les hommes de Didier Deschamps l’ont finalement emporté ce samedi soir (2-1). Et, de l’autre côté de la Manche, l’élimination aux portes du dernier carré a du mal à passer chez certains.

>> Revivez France-Angleterre (2-1)

Après la rencontre, les consultants et fans anglais ont notamment crié au scandale. Dans leur viseur: une action litigieuse à la 25e minute entre Dayot Upamecano et Harry Kane. Alors qu’un contact a possiblement eu lieu entre les deux joueurs à l’entrée de la surface, le VAR a finalement estimé qu’il n’y avait rien. Une éventuelle faute d’Aurélien Tchouameni sur Bukayo Saka, environ 25 secondes avant l’ouverture du score sensationnelle du milieu de terrain français, aurait également été oubliée.

"(L’arbitre) a réalisé a fait match absolument cauchemardesque, s’est emporté l’ancien international Gary Neville à la télévision anglaise. Une blague d'arbitre. Je ne dis pas que c'était entièrement dû à la défaite de l'Angleterre - les gens diront que ce sont des excuses - mais c'est juste un mauvais arbitre, très mauvais." Un avis partagé par Lee Sharpe, huit sélections avec les Three Lions dans les années 90 au compteur. "L'arbitre était un peu partial", a-t-il estimé au micro de Sky Sports.

La page Wikipédia de l'arbitre modifiée

Sur les réseaux sociaux, de très nombreux fans anglais ont également crié au vol. Et les amoureux des Three Lions ont su faire preuve d’originalité pour dénoncer la prestation de Wilton Sampaio en modifiant la page wikipédia de l’officiel brésilien. "Wilton Sampaio est un arbitre français de football qui a perdu son chien-guide. Merci de ramener le chien s’il vous le retrouvez, il a un match à arbitrer", pouvait-on lire sur le site de la célébre encyclopédie en ligne.

De son côté, Gareth Southgate a préféré jouer la carte du fair-play. "Inutile que j'entre là-dedans, a rétorqué le sélectionneur anglais lorsqu’il a été interrogé sur l’arbitrage. Je préfère parler de nos joueurs. Félicitations à la France. Ils savent qu'ils ont joué un match d'enfer. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus."