France-Angleterre: la magnifique ouverture du score de Tchouaméni sur une frappe sensationnelle

L’équipe de France a pris l’avantage dès la 17e minute de jeu ce samedi contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde grâce à une sublime frappe lointaine d’Aurélien Tchouaméni.

L’étincelle est venue d’une frappe lointaine. Ce samedi, en quart de finale de la Coupe du monde 2022, Aurélien Tchouameni a permis à l’équipe de France d’ouvrir le score dès la 17e minute de jeu sur un sublime tir à environ 25 mètres des cages de Jordan Pickford.

Un tir flashé à 108 km/h

Servi par Antoine Griezmann plein axe, le milieu de terrain du Real Madrid ne se pose aucune question et arme sa frappe. La tentative du Français, flashée à 108 km/h, vient directement se loger dans le petit filet des Three Lions.

À 22 ans et pour sa 19e sélection sous le maillot frappé du coq, Tchouaméni inscrit le deuxième but de sa carrière en équipe de France. En lui donnant cette offrande, la 27e de sa carrière avec les Bleus, Antoine Griezmann est de son côté devenu le meilleur passeur de l'histoire de la sélection tricolore, à égalité avec Thierry Henry. Et celle-ci, elle vaut cher.