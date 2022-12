France-Angleterre: Mbappé-Rashford, le duel des stars engagées

Samedi soir (20h), les deux jeunes stars du foot mondial seront opposées sur la pelouse du stade d’Al-Bayt en quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Angleterre. Kylian Mbappé et Marcus Rashford possèdent beaucoup de points communs dont un très important à leurs yeux: les deux hommes sont très engagés sur le terrain caritatif.

La scène remonte à juillet 2021, lorsque Marcus Rashford loupe son tir au but en finale de l’Euro. Quelques minutes après cette rencontre, l’un des premiers à envoyer un petit message à la star de Manchester United n’est autre que Kylian Mbappé. Marcus Rashford a été la cible de nombreuses critiques – tout comme Mbappé en France après son échec contre la Suisse en 8e de finale. Des critiques qui se sont même transformées en insultes racistes et en dégradation d’une fresque le représentant dans un quartier de sa ville natale de Manchester. Dans cette période difficile, le joueur de United avait donc reçu le soutien du Français.

L’histoire entre les deux hommes aurait pu s’arrêter là. Mais elle va continuer. L’été dernier, le PSG avait ciblé le jeune attaquant pour venir renforcer l’armada offensive parisienne. La très bonne entente avec Kylian Mbappé avait joué en ce sens. Au final, et pour le moment, Rashford ne signera pas à Paris mais les deux joueurs se retrouveront bien dans un duel à distance samedi soir (20h) en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Le duel sportif

Depuis le début de la compétition à Doha, Kylian Mbappé rayonne avec ses 5 buts sous le maillot bleu. La presse internationale ne parle que de lui et les autres stars de ce Mondial passent un peu au second plan. Les médias anglais craignent les folies de l’attaquant français samedi soir en quart de finale du Mondial. "Je pense que Mbappé est le meilleur joueur du monde. Sa puissance, sa vitesse, il est direct, ça sera très difficile pour l’Angleterre lors de ce quart de finale. C’est une clé importante de ce match et Southgate affirme qu’il a un plan pour l’arrêter. On verra demain si ce plan fonctionne", estime Rob Dorsett, journaliste pour Sky Sports, au micro de RMC.

Côté français, la peur est moins présente concernant Marcus Rashford. Pourtant, la star de Manchester United, avec 3 buts à son compteur lors de cette Coupe du monde, a retrouvé le sourire et ses performances sont excellentes en tant que joker de luxe. "Je suis heureux d'apprécier mon football. Je ne souffre d'aucune blessure ni d'aucun pépin. J'ai l'impression d'être plus proche [de mon meilleur niveau] que je ne l'étais l'année dernière ou les 18 derniers mois. Je travaille encore pour y arriver, mais je suis satisfait des étapes franchies jusqu'à présent", avait-il déclaré avant d'affronter le pays de Galles. "Bien sûr que le facteur mental au très haut niveau ça compte. C'est pour ça que Kylian Mbappé est devant aujourd'hui, mais Marcus Rashford c'est fort", complète Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

"C'est un type qui, oui il y a eu des problèmes dans sa tête, il y a eu des trous, mais potentiellement c'est un joueur qui peut être en concurrence avec Kylian Mbappé parmi les meilleurs joueurs européens", poursuit le consultant de RMC, Daniel Riolo. "Harry Kane est le meilleur joueur, mais Marcus Rashford est mon joueur préféré dans l'équipe d'Angleterre en raison de son style et j'aime vraiment le regarder jouer. Quand Marcus Rashford a l'œil du tigre, il est injouable et au même niveau que Kylian Mbappé", a commenté cette semaine Louis Saha, l’ancien attaquant de Manchester United, à Lord Ping. Avec le retour tardif de Sterling au Qatar, Rashford pourrait débuter la rencontre face aux Bleus. Après une période difficile, Marcus Rashford aura à cœur de montrer que sa mauvaise passe est derrière lui. Certains observateurs en Angleterre ont expliqué son passage à vide par sa dispersion avec les sujets extra-sportifs.

Deux stars engagées

Ils sont le symbole d’une nouvelle génération. Aussi à l’aise face caméra que sur un terrain, aussi à l’aise dans leur communication qu’avec un ballon. "J’essaye de donner aux enfants ce que je n’avais pas quand j’étais petit​", avait déclaré Marcus Rashford en novembre 2021. A ce moment-là, le jeune attaquant de Manchester United reçoit la médaille de membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) lors d’une cérémonie au château de Windsor en présence du duc de Cambridge, le Prince William. La récompense d’un combat de plusieurs mois.

Depuis l’épisode Covid-19 en 2020, le joueur s’est fortement engagé contre la malnutrition et la pauvreté des enfants. A 23 ans, la star anglaise a même fait plier le gouvernement britannique sur la question de la précarité alimentaire. L’ancien Premier ministre anglais, Boris Johnson, voulait supprimer les repas gratuits pour les jeunes les plus démunis, le jeune joueur d’United, bénéficiaire de cette aide dans son enfance, a eu gain de cause. Le Premier ministre anglais ne pouvait pas lutter avec les multiples sorties médiatiques du joueur. La communication est parfaitement maîtrisée.

Mbappé possède sa fondation

En France, Kylian Mbappé a lancé sa fondation : 'IBKM, inspired by Kylian Mbappé'. L’attaquant parisien souhaite accompagner les jeunes jusqu’à la vie active. "C’est vraiment l’idée, explique Kylian Mbappé à BFMTV. C’est de leur tendre la main, d’avoir un premier relais pour entrer dans la vie active. Je sais ô combien c’est difficile d’avoir cette aide-là et je pense que c’est de mon devoir maintenant que je suis passé de l’autre côté de tendre la main. Après je n'ai pas forcément envie qu’ils deviennent des joueurs de foot et je pense qu’il n’y en a aucun qui joue vraiment au foot. Qu’ils aient leur rêve à eux. On ne veut rien leur imposer mais les accompagner. C’est le mot d’ordre de cette association."

En 2018, l’attaquant du PSG avait reversé l'intégralité de ses primes de la Coupe du monde à une association. "Je n’avais pas besoin d’être payé, explique Mbappé dans le Times. J’étais là pour défendre les couleurs de mon pays. Et aussi, je gagne assez d’argent, beaucoup d’argent (son salaire est estimé à 210 millions d’euros bruts par an, ndlr). Donc je pense que c’est important d’aider les gens qui sont dans le besoin. Beaucoup de personnes souffrent, ont des maladies. Pour les gens comme nous, donner un coup de main, ce n’est pas grand-chose. Ça ne change pas ma vie, mais ça change la leur. Et si je peux changer leur vie, c’est avec grand plaisir. J’ai donné mes primes à l’association dont je suis le parrain (Premiers de Cordée, une association destinée à embellir le quotidien d’enfants hospitalisés ou en situation de handicap à travers des initiations au sport, ndlr), parce qu’être handicapé est difficile. Leur montrer qu’ils peuvent faire du sport comme tout le monde est quelque chose qui me tient à cœur."

Samedi soir, les deux jeunes stars du ballon rond auront cette fois-ci un engagement sportif. Avec une mission importante : transmettre du bonheur à tout un pays.