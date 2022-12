France-Angleterre: comment Trippier et Griezmann sont devenus copains à Madrid

Kieran Trippier a décrit les contours de sa relation avec Antoine Griezmann avant le quart de finale entre l’Angleterre et la France ce samedi au Mondial 2022. Le défenseur des Three Lions et le taulier des Bleus sont amis depuis leur aventure commune à l’Atlético de Madrid.

Etincelant dans l’entrejeu depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, Antoine Griezmann va tenter samedi d’aider l’équipe de France à battre l’Angleterre lors des quarts de finale. L’occasion pour l’international tricolore aux 114 sélections de recroiser la route d’un certain Kieran Trippier. Avant le duel entre les Three Lions et les Bleus, le latéral anglais a multiplié les compliments pour celui qui est devenu son ami pendant leur passage commun à l’Atlético de Madrid.

"Nous vivions dans le même quartier et passions beaucoup de temps ensemble en dehors du terrain, a expliqué Kieran Trippier dans des propos rapportés par le Daily Mail. C'était comme une grande famille. Il m'a aidé avec la langue et était vraiment important pour moi."

Trippier: "J'ai eu la chance de jouer avec lui"

Techniquement, Antoine Griezmann et Kieran Trippier n’ont pas beaucoup joué ensemble. Si l’Anglais a passé deux ans et demi à Madrid, il est arrivé dans la capitale espagnole une semaine après la signature du Français au Barça en juillet 2019. C’est finalement lors du prêt de l’attaquant tricolore en 2021-2022, que les deux joueurs se sont côtoyés… jusqu’au départ de l’Anglais à Newcastle en janvier 2022. En près de six mois, 'Grizi' et le défenseur des Three Lions ont donc vécu une véritable bromance et passé quelques bons moments autour de barbecues dans un quartier très prisé par les Colchoneros.

"Nous faisions le tour des maisons des uns et des autres car c'était littéralement à 10 secondes", a encore raconté Kieran Trippier. Avant d’enchaîner les compliments destinés à Antoine Girezmann: "J'ai eu la chance de jouer avec lui et j'ai vu son talent individuel. […] Il fait partie de ceux qui, même à l'entraînement, sont intelligents lorsqu'ils prennent l’espace. C’est certainement un joueur à surveiller. Il a la qualité individuelle pour trouver une passe, marquer un but ou arriver jusque dans la surface."

Trippier conserve "un énorme respect" pour Griezmann

Kieran Trippier n’a pas non plus manqué de souligner l’importance d’Antoine Griezmann pour son intégration au sein du groupe madrilène. Si le défenseur a parfois eu quelques soucis avec la langue espagnole, l’anglais de l’attaquant tricolore lui a permis de faire le lien dans le vestiaire après son retour du Barça.

"Grizi est un joueur fantastique, et nous devons en être conscients. On s'est très bien entendus, a finalement estimé l’international aux 40 sélections sous le maillot de l’Angleterre. Son anglais est bon et il m'a vraiment aidé quand j'étais là-bas, même s'il est arrivé après moi. J'ai un énorme respect pour lui. En tant que joueur à l'étranger, vous avez parfois du mal et Grizi m'a clairement aidé. J'ai donc un immense respect pour lui, mais j'espère que samedi sera une bonne journée pour nous."

Comme Kieran Trippier l’a rappelé, l’amitié c’est une chose et la Coupe du monde en est une autre. Et pendant environ 90 voire 120 minutes, Antoine Griezmann et le remplaçant anglais (Kyle Walker devrait être titulaire à droite) ne seront animés que par l’envie de gagner et de rejoindre les demi-finales du Mondial.