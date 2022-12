France-Angleterre: Sterling pourrait réintégrer vendredi les Three Lions

Retourné en Angleterre en raison d'un cambriolage de son domicile, alors que sa famille était présente, Raheem Sterling pourrait revenir vendredi au Qatar pour la suite de la Coupe du monde 2022 et notamment France-Angleterre en quarts de finale (samedi 20h).

Reparti en Angleterre à la suite d'un cambriolage de son domicile en présence de sa famille, Raheem Sterling sera-t-il opérationnel pour jouer face aux Bleus? C'est assez improbable, selon The Telegraph. Reste que, toujours selon une indiscrétion du quotidien britannique, la fédération anglaise pourrait annoncer le retour de l'ailier de Chelsea dans le groupe de Gareth Southgate. Le communiqué pourrait tomber ce jeudi en vue d'un retour vendredi, soit la veille du quart de finale contre l'équipe de France (samedi, 20h).

Avec un retour vendredi, Raheem Sterling n'aurait qu'une seule séance d'entraînement dans les jambes avant le match des Bleus. Ce qui suppose que les chances de participer à cette rencontre soient assez faibles.

Deux personnes interpellées

Selon la presse anglaise, des hommes armés se sont introduits dimanche au domicile du joueur dans le Surrey, au sud de Londres, alors que sa compagne et son jeune enfant étaient présents. Deux individus ont été interpellés. "Clairement, la priorité pour lui est d'être avec sa famille et on va le soutenir pour ça. On lui laissera tout le temps dont il a besoin", avait déclaré le sélectionneur anglais.

Raheem Sterling était pressenti pour être titulaire lors du huitième de finale contre le Sénégal (victoire 3-0), mais cet incident en a finalement fait un absent de dernière minute. "Je ne veux lui mettre aucune pression, avait ajouté Gareth Southgate. Parfois le football n'est vraiment pas le plus important et la famille passe avant tout".

Raheem Sterling, 27 ans, a disputé deux matchs dans cette Coupe du monde. Avec pour bilan un but et une passe décisive.