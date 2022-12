France-Argentine: l'arbitre de la finale a failli arrêter sa carrière à cause d'un problème cardiaque

Le Polonais Szymon Marciniak a été désigné par la Fifa pour arbitrer la finale du Mondial entre la France et l'Argentine, dimanche (16h). Passé proche de la fin de carrière en raison d'un problème cardiaque, l'officiel s'est confié avant de diriger le match de sa vie.

"Je ne peux pas m'arrêter de sourire car c'est un sentiment exceptionnel", a confié Szymon Marciniak à la Fifa, lorsqu'il a été désigne pour diriger la finale du Mondial entre la France et l'Argentine. La Coupe du monde est une compétition de football mais c'est aussi et surtout des moments de partage et des belles histoires. Celle de Szymon Marciniak est magnifique et inspirante.

Victime d'un problème cardiaque, l'arbitre polonais a dû interrompre sa carrière il y a quelques mois pour se soigner, un moment qu'il a terriblement mal vécu. "J'ai vécu une période très diffcile pendant un an et demi. J'avais une tachycardie (maladie qui provoque une accélération anormale du rythme cardiaque, ndlr). Au début, c'était très difficile pour moi et j'ai arrêté d'arbitrer, a confié l'homme de 41 ans. J'ai raté l'Euro (en 2021), c'était un sentiment terrible."

Un an et demi plus tard, à Doha, il s'apprête à officier lors d'une finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine, pour le potentiel dernier match de Lionel Messi dans un Mondial. Il est sur un nuage. "Maintenant, la vie a repris pour moi et je ne peux pas arrêter de sourire car c'est un sentiment exceptionnel", a t-il témoigné. Il sera assisté par ses compatriotes Paweł Sokolnicki et Tomasz Listkiewicz

Il a déjà arbitré la France et l'Argentine

Arbitre professionnel depuis 2009, Szymon Marciniak est devenu "arbitre Fifa" en 2011. Dès lors, il a commencé à arbitrer en Ligue Europa, puis Ligue des champions et dans toutes les compétitions européennes et mondiales. Il a été selectionné pour l'Euro 2016, le Mondial 2018 et donc celui de 2022. Il avait manqué l'Euro 2021 à cause de son problème de santé.

Szymon Marciniak a déjà officié à deux reprises lors du Mondial au Qatar, une fois lors d'un match de la France et une fois lors d'un match de l'Argentine. Il avait arbitré la rencontre entre la France et le Danemark, et celle entre l'Argentine et l'Australie, qui s'était terminé sur le même score. Un indice pour le match de dimanche?