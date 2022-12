France-Argentine: Seedorf, Karembeu, Djorkaeff... Comment les anciennes stars du foot voient la finale

La France et l’Argentine se défient ce dimanche (16h) en finale de la Coupe du monde 2022 pour tenter de remporter un troisième titre mondial. Avant cet immense choc, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Clarence Seedorf, Khalilou Fadiga ou encore Mikaël Silvestre ont livré leur analyse auprès de RMC Sport.

Tous les regards de la planète football sont tournés vers la France et l’Argentine. Ce dimanche, au Lusail Stadium (16h, heure française) les Bleus vont défier l’Albiceleste pour tenter de conserver leur titre mondial acquis en 2018. À la clef pour les deux équipes: une troisième étoile à broder sur le maillot. Alors que cet immense choc approche, RMC Sport a pu s’entretenir avec plusieurs anciennes grandes gloires du ballon rond - des "légendes FIFA" - croisées au Qatar.

>> France-Argentine: toutes les infos à J-2

• Le favori de la rencontre: "Un match très ouvert, un match de Ligue 1 !"

Les deux sélections ont su éviter tous les obstacles qui se sont mis sur leur chemin, à l’inverse d’autres nations favorites. "Ce sont les deux meilleures équipes, celles qui ont été les plus régulières, défensivement et physiquement", tranche Khalilou Fadiga, quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 avec le Sénégal. "Il y a une forte équipe d’Argentine qui a démontré qu’elle avait faim, qu’elle était agressive, compétitive et surtout efficace. Mais l’équipe de France aussi, prévient de son côté Christian Karembeu, champion du monde 1998. Je sais que Didier (Deschamps) saura donner les instructions pour soulever une troisième fois ce trophée. Didier est pragmatique. C’est simple: c’est la troisième étoile qu’il veut."

"C’est amplement mérité pour la France sur l’ensemble de ce qu’ils ont pu démontrer jusqu’à présent, poursuit Khalilou Fadiga. Défensivement, offensivement et surtout la capacité à pouvoir répondre présent dans les moments les plus difficiles comme quand il y a eu le deuxième penalty contre l’Angleterre."

"Les Dieux du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite, lance de son côté Clarence Seedorf, ancien milieu de terrain international néerlandais (87 sélections). Mais les Argentins devront cravacher car la France défend son titre et c'est un formidable accomplissement. Les Bleus ont bien joué lors de ce Mondial et même bien mieux que lors de la Coupe du monde 2018."

Mikaël Silvestre, ancien international français (40 sélections, est quant à lui bluffé par les Bleus, de retour au plus haut niveau malgré la perte de nombreux joueurs par rapport au titre de 2018: "La France ne s’est pas réinventée, car les valeurs sont les mêmes et le coach est le même. Mais les entrants ont fait un travail exceptionnel pour se mettre à niveau et entrer dans un collectif, apprendre à se connaître les uns et les autres, détaille l’ancien joueur de Manchester United. Il n’y a pas eu de préparation, donc, pour moi, c’est ça la grande satisfaction. On sait s’adapter aux blocs bas et aux blocs qui viennent nous embêter très haut aussi."

Même si la France impressionne par sa capacité à retrouver les sommets quatre ans après son titre en Russie, l’Albiceleste a également de sérieux arguments à faire valoir. "L’Argentine est une équipe qui est montée en puissance tout au long de la compétition en termes de choix tactiques, tempère Mikaël Silvestre. Les choix de profil de joueurs se sont peaufinés. Elle a trouvé un rendement très intéressant avec un petit joueur au milieu de terrain et un peu en attaque qui monte en puissance (rires). Il était déjà pas mal avant le début de la compétition et il est en train d’amener tout le monde vers un succès." Entre des Bleus sûrs de leurs forces et une équipe d’Argentine portée par la l’extra-terrestre Messi, Youri Djorkaeff n’ose pas avancer un pronostic: "C’est un match très ouvert, un match de Ligue 1 (rires)", s’amuse le champion du monde 1998.

• Le duel Messi-Mbappé: deux stars aux profils différents

Ce n’est pas un match dans le match, car les deux hommes, de par leur position sur le terrain, ne seront pas amenés à évoluer l’un contre l’autre. Mais leur présence dimanche sur la pelouse du Lusail Stadium est la plus grosse attraction de ce sommet du football mondial. "Pelé l’a prédit, son fils spirituel, c’est Mbappé, analyse Christian Karembeu, Pelé l’a gagnée maintes fois et Mbappé peut le faire aussi. C’est peut-être une dernière pour Leo Messi, il a envie de bien finir."

Si les coéquipiers du Paris Saint-Germain attirent tous les regards, ils ne présentent pourtant pas du tout le même profil. "Ils ont deux styles différents, mais ce qui est bien aussi, c’est que si Mbappé n’a pas marqué sur les deux derniers matchs, il a fait des matchs intéressants, estime Youri Djorkaeff. Je ne suis pas sûr que sans les buts de Messi, l’Argentine fasse les mêmes performances."

"Mbappé a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait que quelque chose va se passer. Mais il est un joueur différent de Messi, abonde Clarence Seedorf. Messi peut décider du cours d'un match sur n'importe quelle partie du terrain. On ne doit comparer Messi à personne aujourd'hui. Mbappé est plus près des buts, et c'est là qu'il fait la différence. Comme on a pu le voir lors du dernier match, il touche le ballon et quelque chose de magique se passe." Tout un pays espère que le crack de Bondy soit de nouveau touché par la grâce dimanche en milieu d’après-midi.