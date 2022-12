France-Argentine: l’arbitre de la finale de la Coupe du monde se confie sur sa relation avec Messi

Szymon Marciniak, arbitre de la finale de la Coupe du monde 2022, a fait couler beaucoup d’encre pour ses décisions lors de la rencontre qui a vu la victoire de l’Argentine il y a un peu moins de dix jours. Après avoir déjà réagi aux polémiques, l’officiel a décrit sa relation avec Lionel Messi auprès d'un média polonais.

Peu de personnes connaissaient son nom avant le 18 décembre dernier. Mais, depuis la finale de la Coupe du monde 2022, il est devenu un personnage central de l’inoubliable France-Argentine. Après avoir déjà réagi aux polémiques, Szymon Marciniak, arbitre polonais de la rencontre qui a vu le sacre mondial de l’Albiceleste il y a un peu moins de 10 jours, est de nouveau revenu sur ce match légendaire. Cette fois pour aborder sa relation avec Lionel Messi.

"Jusqu’à la Coupe du Monde 2018 en Russie, je qualifierais nos relations de rudes. J’aime laisser les joueurs jouer, je n’arrête pas le jeu quand ce n’est pas nécessaire, et je ne pense pas que ça lui aille très bien, a confié l’arbitre polonais auprès d’Interia Sport. Tout d’abord, je vois qu’il a l’air de m’apprécier et de m’accepter, il me semble. Même quand j’ai eu une conversation avec des joueurs argentins dans le tunnel, il est venu le premier, a demandé ce que je demandais. Je lui ai expliqué avec un peu d’aide, car Leo ne parle pas très bien anglais et il a immédiatement donné quelques consignes à ses joueurs."

"Je pense qu'il a adhéré à mon style"

"En deuxième période, ce que j’avais demandé a fonctionné, a poursuivi Szymon Marciniak. Je pense qu’il a adhéré à mon style. Je me rends compte aussi que nous sommes à un très haut niveau depuis deux saisons. Il n’y a pas eu d’incidents. Les joueurs le savent aussi, ils le ressentent et cela aide lors des prochains matchs."

Quelques jours après la finale, l’arbitre polonais était déjà sorti du silence pour répondre à toutes les critiques, notamment celles qui ont suivi la validation du troisième but argentin, qui aurait pu êter refusé puisque les remplaçants de l'Albiceleste étaient rentrés sur le terrain avant que Messi ne pousse le ballon dans les filets. "Tout d’abord, cette situation (pour qu’elle soit sanctionnable) devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain? C’est chercher la petite bête. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz", avait t-il regretté en conférence de presse.