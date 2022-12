France-Argentine: une pétition pour rejouer le match recueille plus de 200.000 signatures

La finale du Mondial entre l'Argentine et la France a été marquée par un arbitrage controversé de Szymon Marciniak. À la suite de ces événements, une pétition a été lancée par des fans pour faire rejouer la rencontre. Elle a été signée par plus de 200.000 personnes.

Une pétition lancée sur Internet a recueilli plus de 200.000 signatures. Celle-ci réclame tout simplement que le match entre l'Argentine et la France en finale de la Coupe du monde soit rejoué. "L'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu pénalty + faute sur MBAPPE sur le 2ème but !!!", écrit son auteur.

La pétition se plaint de l'arbitrage de M. Marciniak. Le texte accuse l'arbitre polonais d'avoir accordé un penalty imaginaire à l'Argentine, et dénonce une faute au départ sur le deuxième but argentin. Il n'est toutefois pas question du troisième but, qui a fait l'objet de nombreux commentaires en raison de l'intrusion de remplaçants argentins sur le terrain à l'opposé de l'action, ni du contact sur Marcus Thuram qui a valu un avertissement pour simulation à ce dernier. Depuis, l'arbitre polonais a répondu aux critiques à son encontre.

Un succès étonnant

Quoi qu'il en soit, la pétition a eu un franc succès auprès du public. Ce vendredi en début d'après-midi, la barre des 200.000 signatures a été franchie. Un chiffre qui fait de la pétition l'une des plus populaires du site concerné.

Cinq jours après le match, et alors que l'arbitrage de Szymon Marciniak n'est pas remis en question aux quatre coins du globe, les chances de voir le match être rejoué sont évidemment nulles. Les auteurs auront au moins eu le mérite d'essayer.