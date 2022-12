France-Argentine: la phrase de Mbappé sur le niveau du foot sud-américain refait surface et réveille les Argentins

L'équipe de France défendra son titre de championne du monde dimanche (16h) face à l'Argentine. Depuis la victoire des Bleus face au Maroc, les médias argentins n'hésitent pas à ressortir les propos de Kylian Mbappé à l'encontre du football sud-américain. Plusieurs joueurs de l'Albiceleste s'étaient eux aussi insurgés de l'avis tranché de l'attaquant français.

Prononcée en mai dernier, la phrase de Kylian Mbappé sur le niveau du football sud-américain trouve un écho particulier ces dernières heures. Ce dimanche, la France défendra son titre de championne du monde face à l'Argentine, victorieuse de la dernière Copa America. Depuis l'annonce de l'affiche, les médias argentins n'hésitent pas à ressortir l'avis polémique de l'attaquant des Bleus, qui concentre toute l'attention.

A l'époque, Kylian Mbappé s'était prononcé sur ses favoris pour la Coupe du monde, mettant en avant une différence notable en faveur des pays du vieux continent. "L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, jugeait le joueur du PSG. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné."

"Dibu" Martinez et Lautaro Martinez s'étaient insurgés des propos de Mbappé

Depuis le sacre du Brésil en 2022, les quatre dernières éditions du Mondial ont été remportées par des sélections européennes. Présent avec l'Albiceleste lors de cette Coupe du monde, Lautaro Martinez avait estimé à l'époque qu'il s'agissait d'une "phrase injuste".

Très en vue au Qatar, le gardien Emiliano Martinez s'était aussi fendu d'une réponse sèche après les propos de Mbappé: "On joue la Bolivie à La Paz, l'Equateur sous 30 degrés, la Colombie où on ne peut même pas respirer... Ils jouent toujours sur des terrains parfaits, ils ne savent pas ce que c’est l'Amérique du Sud, rétorquait 'Dibu". A chaque fois qu’on se rend en équipe nationale, on est épuisé et on ne peut pas beaucoup s’entraîner. Quand un Anglais va s'entraîner avec l'Angleterre, il est sur place en une demi-heure. Qu'ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur... On verra si c'est facile pour eux."

A en croire la presse argentine, la finale entre la France et l'Argentine se résume pratiquement en un duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, les deux coéquipiers du PSG. C'est ainsi que la rencontre est présentée par le quotidien sportif Olé, qui y voit un "duel d'étoiles". "Très rapidement, toutes les chaînes sont passées en mode: 'Cómo parar a Mbappé?'. Comment arrêter Mbappé?", raconte Georges Quirino, journaliste français installé dans le pays de l'Albiceleste et présent mercredi soir dans l'After Foot sur RMC.

Mbappé "est dans le cerveau des Argentins depuis 2018"

En 2018, la France avait mis fin au parcours de l'Argentine en huitièmes de finale avec un doublé de Kylian Mbappé et une accélération fulgurante pour provoquer un penalty, restée dans toutes les mémoires. Le joueur de 23 ans "est dans le cerveau des Argentins depuis 2018 et a laissé quelques traumatismes", appuie encore Quirino. "J'ai échangé avec quelques médias argentins et personne ne m'a parlé de Rabiot ou Giroud, a noté Omar Da Fonseca lors de Rothen s'enflamme sur RMC. Evidemment, Mbappé est l’élu de cette équipe. Il a dépassé le doute, il a la certitude d'être fort. Toute l'équipe d'Argentine et tous les Argentins ont peur de Mbappé."

Jeudi matin, les différents journaux argentins n'hésitaient pas à ressortir la phrase prononcée par Mbappé. Les joueurs de l'Albiceleste auront eux sans doute aussi dans un coin de leur tête les mots du "Kiks" en foulant la pelouse du Lusail Stadium dimanche (à 16h), avec l'idée de lui donner tort sur le terrain.