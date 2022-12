France-Argentine: la raison qui a poussé la FIFA à écarter un arbitre anglais

De nationalité britannique, Anthony Taylor ne pouvait pas espérer diriger la finale de la Coupe du monde. L'historique géopolitique entre l'Argentine et le Royaume-Uni auraient suscité des interrogations sur l'intégrité de l'arbitre.

Au sifflet de Corée du Sud-Ghana et Croatie-Belgique durant la phase de groupes, l'arbitre anglais Anthony Taylor était considéré comme l'un des prétendants sérieux pour diriger la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais avec la qualification de l'Argentine, son rêve s'est envolé. The Times rapporte que la FIFA s'est résolue à raturer son nom de la liste des prétendants. En cause: sa nationalité.

Le souvenir de la guerre des Malouines

Lorsqu'il s'agit de désigner des arbitres, la FIFA fait en sorte d'écarter tout risque d'accusations de partialité. Dans cette optique, les considérations géopolitiques peuvent entrer en compte. Or, les tensions demeurent vives entre l'Argentine et le Royaume-Uni - et donc l'Angleterre - depuis la guerre des Malouines en 1982. 649 Argentins et 255 Britanniques ont perdu la vie dans ce conflit. Depuis, Buenos Aires conteste la souveraineté britannique de l'archipel situé au sud-est du continent sud-américain.

Anthony Taylor n'avait donc aucune chance d'arbitrer ce France-Argentine prévu dimanche (16h) au Lusail Stadium. C'est Szymon Marciniak qui a été choisi pour diriger les débats. Le Polonais était cité comme le favori, parce qu'il a déjà arbitré les deux équipes dans ce tournoi et que ses prestations n'avaient été entachées d'aucune erreur rédhibitoire.