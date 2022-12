Coupe du monde 2022: "Mbappé est le meilleur joueur du Mondial", le soutien inattendu d'Ivana Knöll

Présente au stade de Lusail pour assister à la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine, dimanche, l'influenceuse et supportrice croate Ivana Knöll a partagé sur ses réseaux sociaux sa déception de ne pas voir Kylian Mbappé remporter le trophée de meilleur joueur de la compétition.

Jusqu'au bout du tournoi, elle aura multiplié les visites dans les enceintes qataries pour ne rien rater du Mondial. La supportrice et influenceuse croate Ivana Knöll, l'une des plus photographiées à Doha, était bien présente en tribunes dimanche soir pour assister à la finale entre l'Argentine et la France (3-3, 4 tirs au but à 2), après avoir assisté, samedi, au match pour la troisième place remporté par son pays face au Maroc (2-1).

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

"La Fifa, vous avez donné le trophée de meilleur joueur à la mauvaise personne !"

À en croire ses photos postées sur son compte Instagram, la fan toujours vêtue de tenues aux couleurs de son pays était même toute proche des supporters français, dans l'un des virages du stade de Lusail. Un positionnement volontaire, ou non, car la jeune femme a affiché son soutien aux Bleus lors de la rencontre, notamment dans ses stories publiées sur le même réseau social.

En effet, celle qui a vu sa notoriété grimper en flèche au Qatar, grimpant à plus de trois millions de followers, n'a pas manqué d'immortaliser plusieurs moments forts, à commencer par les deux penalties transformés par Kylian Mbappé, ainsi que les scènes de joie des joueurs tricolores après sa reprise de volée sur le deuxième but. Il semblerait par ailleurs que le numéro 10 français ait été son chouchou de cette compétition puisqu'au moment de la remise des trophées individuels, Ivana Knöll s'est offusquée de ne pas voir le joueur du PSG, meilleur buteur du Mondial (8 réalisations), honoré de celui de meilleur joueur - finalement revenu à Lionel Messi.

La story de la supportrice croate Ivana Knöll lors de la finale France-Argentine. © Capture d'écran

"La Fifa, vous avez donné le trophée de meilleur joueur à la mauvaise personne ! Peut-être que l'Argentine a gagné mais Kylian Mbappé est le meilleur joueur !", a-t-elle écrit dans l'une de ses stories. De quoi faire réagir certains internautes, moquant son soutien pour les Bleus pour certains, et l'accusant pour d'autres de soutenir Mbappé plutôt que Messi parce que la Croatie a été éliminée en demi-finales par l'Albiceleste (3-0).