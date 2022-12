France-Argentine: les Wags des Argentins mécontentes de leur hébergement, la femme de Martinez finit à l'hôpital

Selon le Daily Mail, certaines compagnes de joueurs argentins, mécontentes de leur hébergement, ont changé d’hôtel à quelques jours de la finale de la Coupe du monde 2022 face à l’équipe de France.

Décidément, les Wags ont des vrais soucis pendant cette Coupe du monde au Qatar. Il y a dix jours, certaines compagnes des joueurs de l’Angleterre avaient quitté leur paquebot de luxe où elles avaient pris leur quartier depuis le début du Mondial, mécontentes de leurs conditions d’hébergement. Selon le Daily Mail, c’est au tour des Wags argentines de "déménager". En pleine préparation pour la finale face à l’équipe de France, dimanche au stade de Lusail (coup d’envoi à 16h), certaines épouses mais aussi leurs enfants ou les parents de joueurs de l’Albiceleste ont quitté précipitamment et tard dans la nuit le Waterfont Hotel en raison d’une coupure de courant.

Direction… un autre hôtel cinq étoiles sur une île. Agustina Gandolfo et Jorgelina Cardoso, épouses de Lautaro Martinez et Angel Di Maria, figurent parmi les femmes qui ont quitté leur hôtel. "Les Argentins ont payé des sommes d'argent importantes et ne s’attendaient pas à devoir rester dans le noir dans leur chambre d’hôtel", indique une source au tabloïd anglais qui rappelle que de nombreuses épouses ont des enfants en bas âge.

La frayeur de la compagne de Lautaro Martinez

Avant de quitter son hôtel de luxe, Agustina Gandolfo, la compagne de Lautaro Martinez, a vécu un autre désagrément. Après être sortie fêter la qualification de l’Argentine pour la finale du Mondial avec sa sœur et son beau-frère, elle a retrouvé des morceaux de verre dans une bouteille. Après avoir alerté la sécurité, elle se serait rendue dans un hôpital pour s’assurer qu’elle n’a pas été blessée. Malgré ces gros soucis, elles devraient être toutes présentes dimanche dans les tribunes du stade de Lusail pour encourager la sélection albiceleste, en quête d'une troisième étoile. Comme les Bleus.