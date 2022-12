Coupe du monde 2022: les Wags des joueurs de l'Angleterre mécontentes de l’hébergement au Qatar

Pas du tout satisfaites de leur hébergement à bord d’un paquebot de luxe où elles avaient pris leurs quartiers au Qatar depuis le début de la Coupe du monde 2022, les épouses de certains joueurs anglais dont celles de Harry Maguire et Jack Grealish ont rejoint un hôtel.

Les compagnes des stars anglaises ont des vrais problèmes… Si les Three Lions flambent à la Coupe du monde 2022 et brigueront une place en quart de finale samedi soir 20h) contre l'équipe de France, leurs épousent ne vivent pas un séjour idyllique au Qatar. Pour soutenir au plus près l’équipe de Gareth Southgate au Mondial, les familles des joueurs avaient pris leurs quartiers dans un immense paquebot de luxe que les médias britanniques ont surnommé le "HMS Wag".

Selon le Daily Mail, elles ont vite déchanté. Dérangées par des incommodités, certaines familles de joueurs, "profondément déçues" par les conditions d’hébergement, ont déjà quitté le bateau de croisière.

Dérangées par les fans et les problèmes de réseau

La semaine passée, un passager aurait uriné du cinquième étage dans l’atrium du navire. Autres raisons de cette colère, les nuisances sonores causées par les fans, tard le soir, après les matchs. Du bruit qui perturbe leur sommeil. Elles regrettent aussi les difficultés pour joindre leurs époux en raison du mauvais réseau dans le bateau. Selon le tabloïd anglais, les compagnes d’Harry Maguire et Jack Grealish ont été les premières à signaler ces problèmes et font partie de celles qui ont décidé de quitter le paquebot de luxe pour emménager dans un hôtel. Quand on vous dit qu’elles ont des vraies problèmes…