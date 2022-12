France-Argentine: pour Da Fonseca, les Bleus sont "archi-favoris"

Invité sur RMC ce samedi à la veille de la finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine, Omar Da Fonseca a estimé que les Bleus étaient "archi-favoris" au vu de leur équipe face à une Albiceleste principalement guidée par Lionel Messi.

Pour Omar Da Fonseca, cette finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine est forcément particulière. Né à Buenos Aires, l'ancien attaquant, reconverti consultant, possède aussi la nationalité française. A la veille du rendez-vous (dimanche à 16h), l'homme de 63 ans estime qu'un favori se dégage clairement sur le papier.

"J'ai du mal à comprendre pourquoi on met cette équipe française dans une condition d'infériorité. Vous ne pouvez pas nier que la France est largement - et je pèse mes mots - archi-favorite, a lancé Omar Da Fonseca ce samedi sur RMC. Arrêtez de vous contenir, d'être radin avec ce que vous avez!"

"La France a, dans l'addition d'individualités, une supériorité largement notable"

Championne du monde en titre, la France jouera un match pour la troisième étoile face à un pays qui attend un sacre depuis 1986. 36 ans après Diego Maradona et sa bande, c'est Lionel Messi qui guide l'Albiceleste au sein d'une équipe où 19 joueurs découvrent la compétition.

"Si on enlève Messi du scénario, dites-moi quel joueur argentin peut arriver aux chevilles des Français du point de vue maturité, expérience, connaissance de l'événement, matchs joués en Ligue des champions et en équipe nationale?", a lancé Da Fonseca, qui omet tout de même quelques joueurs d'expérience comme Nicolas Otamendi ou Angel Di Maria.

"La France a, dans l'addition d'individualités, une supériorité largement notable, a ajouté Da Fonseca. Il n'y a pas un seul joueur au niveau de Griezmann, Mbappé ou Giroud. Nous, on a Julian Alvarez qui a joué 4 matchs à Manchester City ou Enzo Fernandez qui vient d'arriver en Europe. Qui connaît Montiel?"

Lors de la dernière confrontation entre les deux pays en 2018, la France s'était imposée dans un huitième de finale de Coupe du monde (4-3). Depuis, l'Albiceleste s'est reconstruite grâce à Lionel Scaloni, remportant la Copa America en 2021 et arrivant avec une série de 36 matchs sans défaite avant ce Mondial. Tombée d'entrée face à l'Arabie saoudite, l'Argentine a ensuite battu le Mexique, la Pologne, l'Australie, les Pays-Bas (aux tirs au but) et la Croatie.