France-Argentine: Rami sèchement recadré par la femme de Di Maria

Angel Di Maria et Adil Rami se livrent une guerre à distance depuis la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine à cause des célébrations d’Emiliano Martinez. Ce mercredi soir, la compagne du joueur de la Juventus Turin est entrée dans la danse.

La guerre des mots continue. Alors qu’Angel Di Maria et Adil Rami se sont échangés quelques amabilités après la finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine, la femme du joueur de l’Albiceleste a remis une pièce dans la machine ce mercredi soir.

"Angel peut t’apprendre à pleurer, à s’occuper d’une femme comme un gentleman et à marquer des buts dans des finales. Très bonne année génie", a lancé Jorgelina Cardoso sur Instagram.

Une guerre débutée... à cause d'Emiliano Martinez

Adil Rami, ancien défenseur de l’équipe de France, avait répondu sur Instagram à Angel Di Maria après que ce dernier l’a invité à aller pleurer ailleurs à la suite de ses insultes contre Emiliano Martinez. Le champion du monde 2018 avait notamment qualifié le gardien argentin de "plus gros FD. du monde du football" après ses provocations envers Kylian Mbappé.

En guise de réponse, Rami avait alors partagé une publication où l’on voyait Di Maria pleurer dans plusieurs situations: "Quand il perd, quand il gagne et quand il quitte un club". Rami y avait ajouté sa touche personnelle en demandant ironiquement conseil à l’ancien joueur du PSG: "Tu m’apprends Angel!?" La réponse ne s’est pas faite attendre.