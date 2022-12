France-Argentine: Tchouameni se dit "désolé" après son tir au but manqué en finale

Aurélien Tchouameni, qui a malheureusement manqué son tir au but lors de la finale de la Coupe du monde perdue des Bleus face à l’Argentine dimanche, s’est dit "désolé" ce lundi soir dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

Avec Kingsley Coman, il est l’un des deux tireurs français malheureux de la séance fatidique des tirs au but, dimanche soir en finale de la Coupe du monde. Si son coéquipier a été mis en échec par le gardien argentin, Emiliano Martinez, le milieu de terrain de 22 ans a lui tiré hors cadre. Participant à l’échec tricolore dans l’exercice.

Dès le lendemain, et après s’être présenté avec tous les Bleus face à la foule de 50 000 supporters réunie sur la place de la Concorde à Paris, le joueur du Real Madrid s’est épanché sur ses réseaux sociaux sur cet instant douloureux. D’abord abattu, puis persuadé que des jours meilleurs en Bleus étaient à venir.

"J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché"

"Il faudra du temps pour digérer l’amertume et la frustration, écrit Tchouaméni dans un message accompagné d’une photo de lui passant devant le trophée de la Coupe du monde. On aura tout essayé. J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et j'en suis le premier désolé. Je suis persuadé que l’avenir de l’équipe de France s’annonce radieux, surtout si on peut compter sur vous."

Tout comme Kingsley Coman ou encore Randal Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni a été victime de messages racistes sur ses réseaux sociaux, le contraignant à restreindre l'espace réservé aux commentaires sur sa dernière publication Instagram.