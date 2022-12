France-Argentine: Martinez justifie sa célébration obscène

Déchaîné après la finale de Coupe du monde remportée par l’Albiceleste dimanche, Emiliano Martinez a expliqué à la radio argentine pourquoi il avait entrepris un geste déplacé au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien de la compétition.

Sa célébration, au moment de recevoir son gant d’or actant son statut de meilleur gardien de la Coupe du monde, n’est pas passé inaperçue. Héros parmi les héros de l’Argentine, en finale face aux Bleus, Emiliano Martinez a effectué un geste sans équivoque, plaçant son trophée sur ses parties intimes.

Un geste obscène dont il s’est expliqué à la radio argentine: "Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué. L’arrogance ne fonctionne pas avec moi", s’est-il justifié auprès de La Red. Pour rappel, seulement 5 000 supporters Français étaient présents dans l’enceinte de Lusail ayant abritée la finale, dimanche, alors que l'Argentine comptait 50 000 supporters.

Egalement à l’origine de "la minute de silence pour Mbappé"

Le gardien de 30 ans s’est également mis à danser sur la pelouse après avoir arrêté un des quatre tirs au but tricolores, celui de Kingsley Coman. "Ils ont eu ce penalty (pour égaliser à 3-3) et après, tout ce dont j’avais rêvé s’est réalisé, racontait-il à chaud. Je n'ai pas de mots pour ça. J'étais tranquille pendant la séance des tirs au but, et tout s'est déroulé comme on le souhaitait. Je suis parti très jeune en Angleterre. Je dédie cette victoire à toute ma famille."

Egalement décisif face à Randal Kolo Muani dans les toutes dernières minutes de la prolongation, Emiliano Martinez était en roue libre après le titre de l’Albiceleste. C’est lui encore qui a lancé la minute de silence "pour Kylian Mbappé" dans le vestiaire argentin, lors des festivités endiablées d’après-match. Dans une séquence peu visible sur les réseaux sociaux, on a également vu le gardien argentin venir consoler Mbappé quelques secondes après Emmanuel Macron.