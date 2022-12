Equipe de France: "Notre devoir avec les joueurs de remercier tous ces Français", explique Deschamps à la Concorde

Les joueurs et le staff de l'équipe de France sont arrivés à Paris ce lundi soir pour y être accueillis par des milliers de supporters place de la Concorde. Didier Deschamps comme plusieurs membres de son groupe ont salué ce moment de communion et remercié les fans présents pour leur soutien.

Cela ne suffira pas à oublier la cruelle défaite contre l'Argentine (3-3, 4-2 tab) mais cela réchauffe les coeurs. Au lendemain de la finale perdue au Mondial 2022, les Bleus et les supporters français ont vibré à l'unisson ce lundi. Plusieurs dizaines de milliers de fans, environ 50.000 selon les informations de BFMTV, ont attendu les joueurs de l'équipe de France sur la place de la Concorde pour les remercier après leur beau parcours pendant la Coupe du monde. Si les protégés de Didier Deschamps n'avaient pas le trophée avec eux, ils ont apprécié ce moment vécu avec le peuple français.

"C’est notre devoir avec les joueurs de remercier tous ces Français et ces Françaises qui nous ont soutenu. Ils ont donné beaucoup de force à ce groupe France. Et d’avoir partagé des émotions fabuleuses ensemble même si la dernière note est cruelle et fait mal. Il ne faut pas oublier tout ce que l’on a fait, tout ce que ce groupe a été capable de faire sur cette compétition en ayant beaucoup de difficulté avant et pendant. Ce qui n’a pas empêché d’être pas loin de quelque chose d’encore plus beau, a indiqué le technicien tricolore au micro de TF1. Mais cela n’enlève en rien le parcours, l’état d’esprit et l’image qu’ont donné les joueurs. Les résultats sont importants mais pour les jeunes générations, pour le football amateur dont on est tous issus, avoir un groupe qui dégage tant de force, d’unité et de solidarité c’est plutôt une très bonne chose pour le football français."

Marcus Thuram: "Cela fait chaud au cœur"

Après des des heures à patienter, les supporters tricolores ont vécu un grand moment lorsque les joueurs de l'équipe de France sont arrivés sur le balcon de l'Hôtel de Crillon pour les saluer. Un instant de cohésion qui a fait du bien aux finalistes malheureux du Mondial comme l'a souligné Marcus Thuram après les célébrations.

"Franchement c'est magnifique, cela fait chaud au cœur. Cela fait énormément plaisir de voir que l’on a pu rendre fiers et heureux autant de Français. C'est que du bonheur! On a souhaité les voir à notre retour de Doha parce que c'est le minimum des choses. On savait que l'on allait être regardés par des millions de Français. Malheureusement on n'a pas gagné mais ce qui est sûr c’est qu’ils sont fiers de nous et c’est le plus important. Avant d’arriver sur la place, on ne les voit pas directement mais plus on s’approche et plus on découvre. C’est la stupeur et c’est magnifique. Cela fait chaud au cœur, a salué l'attaquant entré en jeu à la 40e minute de la finale. [...] C'est toujours un peu compliqué d'oublier la défaite mais on sait que l'on a tout donné. Avant le Mondial il y aura un Euro et on veut tous progresser. J'espère que l'on fera de belles choses ensemble."

Lloris a apprécié le "réconfort après la douleur"

Chez les plus anciens, comme les deux tauliers de ce groupe, Olivier Giroud et Hugo Lloris, on a voulu profiter de chaque moment avec ces fans qui n'ont jamais cessé d'encourager l'équipe de France.

"On n'a pas encore eu l'occasion de les remercier. Après la douleur d'hier, un peu de réconfort, a estimé le gardien et capitaine des Bleus au micro de TF1. Le plus important c'est la reconnaissance des supporters. Cela nous réconforte un petit peu même si en tant qu'athlètes on aurait aimé gagner cette médaille d'or et surtout ramener cette coupe en France une nouvelle fois. Cela fait plaisir de voir autant de monde ce lundi soir. [...] C'était très silencieux le retour mais il y a la fierté de ne rien avoir lâché pendant la compétition. Malgré les aléas, les circonstances, ce qu'il s'est passé avant et pendant le tournoi on a montré de la résillience, on a montré la force d'un groupe. Je pense que les Français se sont reconnus à travers ces valeurs. Il faut continuer à travailler et faire perdurer cela sur le temps en vue du prochain Euro."

Rabiot et les Bleus donnent rendez-vous à l'Euro et à 2026

Le Mondial 2022 à peine terminé, les joueurs de l'équipe de France ont déjà la tête tournée vers la suite. A l'image d'Adrien Rabiot qui pourrait faire partie de cet avenir radieux qui attend la nouvelle génération tricolore, les Bleus ne manquent pas d'ambition. Dans quatre ans, il y a une Coupe du monde à aller chercher. D'ici-là, il y aura un Euro à gagner en Allemagne dans deux ans.

"C'est beau, on sait que l'on a été poussés et beaucoup soutenus en France, partout sur le territoire. Pouvoir venir communier, même si la victoire finale n'est pas là, leur dire merci, c'est quelque chose d'unique, a réagi le milieu auprès de TF1. Il faut les féliciter (les fans) car ils nous ont bien poussé. On était loin et on n'a pas tout ressenti de près. Là on peut mesurer ce qui a été fait. C'est magnifique que les gens soient là pour nous accueillir après nous avoir poussé pendant la compétition. Il y a vraiment quelque chose en ce moment et c'est top. Les gens sont là dehors pour nous encourager dans le froid alors que l'on n'a pas gagné. C'est très gentil de leur part d'être venu. On espère que dans quatre ans cela se passera mieux. Mais en tout cas on a vraiment vibré, cela a été une belle aventure. Merci aux supporters pour le soutien. Il y a un Mondial dans quatre ans et il y a aussi un Euro avant. Il y a du potentiel donc cela augure de bonnes choses."