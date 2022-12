France-Argentine: la belle accolade entre Messi et Mbappé avant de monter sur le podium

Les deux étoiles de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine (3-3, 2 tirs au but à 4), Lionel Messi et Kylian Mbappé, se sont livrés à une belle accolade après le coup de sifflet final, juste avant de montrer sur le podium pour l'attribution des récompenses individuelles.

C'est une image qui manquait à cette finale de Coupe du monde d'exception, remportée par l'Argentine face à la France (3-3, 4 tirs au but à 2) au stade de Lusail, au nord de Doha. Celle de l'accolade entre les deux stars de cette rencontre, de ce Mondial, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Mbappé félicite, Messi console : la belle image des coéquipiers au PSG

Les deux joueurs du PSG, adversaires d'un soir dans l'un des matchs les plus importants de leur carrière, ont offert au monde entier un récital. S'il n'y a peu voire pas eu d'échanges entre les deux hommes durant le match - trop concentrés sur leurs tâches - la FIFA a exhibé une vidéo du câlin entre le meilleur buteur de la compétition (huit réalisations) et le meilleur joueur.

On y voit le Français se rapprocher du septuple Ballon d'or pour le féliciter, ce dernier le prenant dans ses bras quelques secondes pour le consoler, avant que le numéro 10 tricolore ne prenne le temps de saluer également le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, juste à côté. Une scène captée quelques secondes avant que les deux joueurs ne montent sur le podium à l'occasion de la remise des trophées individuels.

Le visage fermé, Mbappé était ensuite aller chercher son dû, remerciant brièvement Gianni Infantino, l'émir du Qatar ou Emmanuel Macron. Sa pose devant les photographes en disait long sur sa détresse, tout comme sa démarche, la tête fixant le sol, au moment de quitter le devant de la scène pour retrouver l'ombre.

Il n'en reste pas moins que ce lundi matin, le Français de 23 ans comme l'Argentin de 35 ans sont unanimement salués par la presse internationale. On se souviendra encore longtemps de leur passe d'armes, déjà au panthéon de l'histoire de ce sport.