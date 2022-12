France-Argentine: un ancien international chilien allume Dibu Martinez

Les célébrations vulgaires d’Emiliano Martinez près le sacre mondial de l’Argentine ont aussi profondément agacé l’ancien attaquant international chilien, Mauricio Pinilla.

Les critiques pleuvent de partout sur Emiliano Martinez, gardien de l’Argentine. De France bien sûr mais aussi d’Europe et d’Amérique du Sud. Mauricio Pinilla, ancien attaquant chilien passé par la Serie A, s’est emporté contre celui qui est surnommé "Dibu" pour ses célébrations vulgaires et grotesques après le sacre de l’Albiceleste aux dépens de la France, et notamment pour avoir paradé avec un trophée portant une image de Kylian Mbappé.

"Qui est-il pour se moquer de Mbappé?"

"Qui est-il pour se moquer de Mbappé?, lance Pinilla sur ESPN. Il l'a cloué quatre fois! Il a cadré quatre fois et a marqué quatre buts. Il sera sûrement une icône mondiale. De lui, on se souviendra qu’il a inscrit deux penalties". Il fait référence aux deux réussites du Parisien durant la rencontre avant son tir au but marqué lors de la séance.

"Si moi, gardien de but, je défile avec une statuette avec le visage d'un gars qui a mis quatre buts en quatre tirs, je ne le présente pas et je ne le tiens pas dans mes bras, sourit-il. Je le serrerais dans mes bras, je prendre soin de lui, mais je ne défilerais pas avec lui. À part ça, le gars (Mbappé) était déjà champion de la précédente Coupe du monde."

Pinilla conclut en insistant sur le manque de décence du gardien d’Aston Villa. Il prend en exemple les célébrations du Chili après ses deux victoires consécutives en finale de la Copa America contre l’Argentine en 2015 et 2016. "Quand nous étions doubles champions d'Amérique, nous ne nous promenions pas avec des photos de Messi ou quoi que ce soit, a-t-il rappelé. Qui suis-je pour me moquer de Messi? Qui est Dibu Martínez? Qui est-il pour se moquer de Mbappé ? Il sera sûrement une icône mondiale."