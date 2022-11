France-Danemark: des conteneurs démontables, pas de clim… Bienvenue dans l'éphémère stade 974

C’est sûrement l’enceinte la plus originale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Le stade 974 situé proche de l’aéroport de Doha, accueillera le choc entre la France et le Danemark, samedi après-midi (17h, heure française). RMC Sport a visité ce stade entièrement démontable en mars dernier. Voici les coulisses.

974, c’est l’indicatif du Qatar mais c’est aussi le nombre de conteneurs qui équipent ce stade de Doha. Une enceinte au bord de l’eau avec une plage à quelques mètres qui prend relief dans "l’histoire maritime qatarienne." L’enceinte est située à 4km du centre de Doha, posée sur le front de mer vers la ligne de front de West Bay. A quelques encablures du 974, l’aéroport international de Doha où ses millions de passagers transitent le plus souvent vers l’Australie et l’Asie. Au total, ce stade, conçu par le cabinet d’architectes Fenwick Iribarren, accueillera un peu plus de 40.000 supporters lors de sept matchs de la Coupe du monde 2022 avant… de disparaître. Ou plutôt, de déménager.

Comme un chantier non terminé

Quand vous arrivez sur les grands parkings qui bordent l’enceinte, la première vision marquante est la palette de couleurs des conteneurs entourant le stade 974. Vous pénétrez un long couloir et assez rapidement, vous tombez sur l’entrée des deux vestiaires disposés de chaque côté. Jamais très loin de la zone mixte pour les médias. Puis si vous continuez tout droit, un long couloir mène à la pelouse. Un stade moderne, original mais sans folie.

Le plus impressionnant reste l’armature du stade, comme un chantier non terminé. Les spectateurs seront aussi surpris de voir des toilettes et des buvettes dans des conteneurs, pas très courant. Un vrai stade démontable. Les grandes places de parkings, avec différentes couleurs, autour du stade ressemblent à une grande marelle, offrant un paysage assez impressionnante vu hors des tribunes équipées de sièges bleus. De l’extérieur, le stade marque les esprits mais c’est sûrement l’enceinte la moins impressionnante des huit présentes à Doha.

Le stade 974 au Qatar © Icon Sport

Le seul stade non-climatisé, qui devrait être cédé à la Tunisie

Comme dans tous les stades du Mondial, les vestiaires sont équipés d’un grand écran tactile avec toutes les commodités pour les équipes et les staffs. Les joueurs possèdent un casier dans une matière semblable à celles des conteneurs. Point important, ce stade est l’unique enceinte de la Coupe du Monde qui n’est pas climatisée. Naturellement ventilé, le stade sera démonté à la fin du tournoi et devrait ensuite être donné à la Tunisie.

Avant d’être le théâtre de la deuxième rencontre des Bleus, samedi face au Danemark (17h), les filets du stade 974 ont déjà tremblé cinq fois, lors de Portugal-Ghana (3-2). Mexique-Pologne, le premier match de la compétition, s’était soldé par un 0-0. Le Stade 974 accueillera aussi un huitième de finale. Celui du Brésil si la Seleçao termine en tête de son groupe…